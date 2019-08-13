【中美貿易戰】美國押後對中國電腦手機等貨品加税至12月中

中美貿易戰進一步升級後，出現稍為降温跡象。美國貿易代表辦公室（United States Trade Representative，USTR）8月13日表示，特朗普政府決定延遲對中國進口的手提電腦、手機等貨品加徵10%關税，由本來在9月1日實施，押後至12月15日。另外更有一些貨品類別可獲剔出加税名單。

《紐約時報》形容，這一政策的轉變，正是在特朗普政府面對商界與社會團體壓力之時，商界與這些組織都批評中美貿易戰持續，對它們造成損害。

根據美國貿易代表辦公室的聲明，決定延遲對部分中國貨品類別加徵10%的關税，這些貨品包括手機、手提電腦、電子遊戲機、電腦螢幕、玩具、一些鞋類與服飾等。

中美官員在8月13日晚上通電話（Getty Images）

部分中國貨獲直接剔出加税名單

聲明又指，基於對健康、安全、國家安全及其他因素的考慮，更會有一些中國貨品直接可獲剔除於加税名單之外，它們將免去10%的額外關税。

在聲明發出的不久前，中國宣布國務院副總理劉鶴8月13日晚上應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通電話。中方就美方擬於9月1日對中國出口到美國商品加徵關税的問題，進行了嚴正交涉。雙方約定在未來兩周內再次通話。

美國總統特朗普（Donald Trump）之前在8月1日宣布，將從9月1日起，對總值約3000億美元的中國商品加徵10%關税，令中美貿易戰再升級。