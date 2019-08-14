【逃犯條例】就香港問題頻頻批評美國　特朗普：諗唔明

香港反修例示威持續，引發西方國家關注。美國總統特朗普（Donald Trump）8月13日向記者談及香港情況，形容本港局勢棘手，但他期望事件會為了所有人及自由而得到解決。他又在Twitter上表示，收到情報指中國政府正調動軍隊至香港邊境。

特朗普又在Twitter上發文表示，難以想像為何有那麼多聲音在香港的問題上，批評他和美國。他表示，美國情報部門通知他們，指中國政府正調動軍隊到香港邊境，「所有人都應該保持冷靜和安全！」

Our Intelligence has informed us that the Chinese Government is moving troops to the Border with Hong Kong. Everyone should be calm and safe! 特朗普Twitter帖文

Many are blaming me, and the United States, for the problems going on in Hong Kong. I can't imagine why? 特朗普Twitter帖文

根據《人民日報》官方微博發布的片段顯示，武警車隊已在深圳集結，車隊進入服務區。帖文指，按《中華人民共和國人民武裝警察法》規定，武警屬參加處置暴亂、騷亂、嚴重暴力犯罪事件、恐怖襲擊事件和其他社會安全事件的部隊。

稱港局勢棘手 希望是「為了自由」而得到解決

特朗普在到訪新澤西時表示，「香港的事情處於非常艱難的局面，非常艱難。我們會看看發生什麼。」他又表示，這是一個棘手的局勢。他認為這局勢會解決，並期望是為了自由，以及為了包括中國人在內的所有人而得到解決。他期望事情會和平地解決，沒有人受傷，也沒有人被殺。

美國參議員領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）和眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi） 等議員均就本港暴力情況發聲。在北京，外交部批評美方一再否認香港發生的暴力事件與美國有關，批評他們顛倒黑白，並還挑唆香港民眾與港府及中央政府對抗。