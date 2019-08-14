【英國脱歐】下議院議長表明力阻約翰遜關閉國會

英國下議院議長白高漢（John Bercow）8月13日表示，將拒絕首相約翰遜（Boris Johnson）以關閉國會的方式帶領英國脱歐。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）揚言在任何情況下都要帶領英國在10月31日脱離歐盟。（AP）

白高漢在愛丁堡（Edinburgh）出席活動表示，將會傾出全力阻止有人繞過甚至關閉國會，強調英國是民主社會，不能出現關閉國會的情況。留歐派的白高漢亦指，國會能阻止無協議脱歐，又指自己暫時無計劃退休。

白高漢曾在議會打破傳統，在前首相文翠珊的脱歐協議被否決後，容許保守黨留歐派議員修訂政府議案，就一系列脱歐選項表決，引起官員不滿。白高漢暗示，準備好再次打破傳統，提到可以更改或修訂下議院慣例。

約翰遜高級助理甘明斯（Dominic Cummings）曾提到，約翰遜即使未能捱過信任動議，或將押後大選至10月31日後，在散解國會期間容許英國在無協議下脱歐。

70名留歐派議員向愛丁堡高等民事法院（Court of Session）提交訴狀，質疑約翰遜是否有權關閉國會，法院9月6日審理。國會將於9月3日復會，在野工黨很有可能於復會首周提出信任動議。