【中美貿易戰】美國如期對中國部份商品徵税　包括電單車和電池

美國貿易代表辦公室（United States Trade Representative）8月13日宣布，將押後或取消對中國部份商品徵税，惟電單車、電池和槍械等仍會如期於9月面臨額外10%關税。

中國國務院副總理劉鶴8月13日晚上應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通電話。（AP）

電單車、鋰離子電池、指定類別的體育用品、槍械和樂器的關税將於9月1日生效。指定蘋果公司（Apple）的產品，包括AirPods、Apple Watch和HomePod亦於9月面臨額外關税。

至於手提電話、部份手提電腦、餐具、廚具和服裝如運動鞋履則獲押後徵税至12月15日。

標準普爾全球市場情報公司（S&P Global Market Intelligence）旗下的磐聚網公司（Panjiva）分析指，9月1日面臨額外關税的商品於2018年7月至2019年6月底價值1088億美元，而獲押後徵税的商品則價值1548億美元。

貿易代表辦公室發出聲明前，中國宣布國務院副總理劉鶴同日晚上應約與美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）通電話。中方就美方擬於9月1日對中國出口到美國商品加徵關税的問題，進行嚴正交涉。雙方約定在未來兩周內再次通話。