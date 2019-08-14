中美聲明均簡短模糊　楊潔篪關鍵時刻突訪美國目的受關注

由於貿易戰以及其他問題，中美關係近來十分緊張。在此背景下，中國中央外事辦主任楊潔篪突訪了美國，同美國務卿蓬佩奧於13日在紐約舉行了會晤。

針對這次會晤，中美雙方的聲明都十分簡單和模糊，沒有透露任何具體的議題。

中國外交部北京時間8月14日發表聲明說，8月13日，經中美雙方商定，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在紐約就中美關係交換了意見。

與此同時，美國務院也就這次會晤發表了聲明，聲明也同樣的十分簡短。聲明說，楊潔篪主任和蓬佩奧國務卿就美中關係進行了廣泛地交流。

中美雙方的聲明都言簡意賅，只提會晤發生了，卻隻字不提會晤的內容，這十分罕見。

值得一提的是，楊潔篪此次訪問美國是一次突訪，中國方面並沒有提前宣布訪問的消息。

香港《南華早報》8月14日報道稱，楊潔篪突訪了紐約，同蓬佩奧會晤，明顯是為了縮小兩國之間的分歧，包括在香港抗議問題上的。

中國復旦大學的美國問題教授沈丁立說，這次會晤表明，雙方正努力防止兩國的衝突失控。雖然兩國之間的分歧似乎在擴大，但是他們理解控制和縮小分歧的必要性。

他還說，在香港問題上，中國要求美國不要插手，而美國要求中國保持克制。

復旦大學美國研究中心主任吳心伯說，貿易不太可能是討論的重點，這不是楊潔篪也不是蓬佩奧的職責範圍。但是由於在香港、台灣以及新疆問題上的分歧使得中美關係進一步惡化，會晤是一種善意的體現。

吳心伯還說，這次會晤不會太有用，但是表明雙方讓然能夠管控分歧。雖然美國總統特朗普（Donald Trump）說中國能夠處理好香港局勢，他對這座城市不感興趣，但是其他政客正在試圖干預香港事務。特朗普無法控制他們，也不會阻止他們。

日本NHK網站也報道稱，楊潔篪和蓬佩奧有可能討論了香港問題。

楊潔篪此前也曾就香港問題發聲。楊潔篪8月1日在接受中國國家通訊社新華社採訪時也就香港問題表態說：「必須指出的是，美國等一些西方國家政府在香港的修例風波中顛倒黑白、混淆是非，不斷就香港局勢煽風點火、妄加評論，還安排高級官員會見反中亂港頭面人物，為香港激進暴力分子的違法行為撐腰打氣，竭力破壞香港的繁榮穩定和安全。上述行徑是對中國內部事務的粗暴干涉，是對國際法和國際關係基本準則的公然踐踏，也嚴重損害中國與這些國家關係的健康發展。中方對此表示強烈憤慨和堅決反對。」