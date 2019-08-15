中國停止購買後　特朗普將大量美國農產品強賣給日本

不斷升級的貿易戰令美國農民遭受巨大損失，為了彌補美國農民的損失，特朗普要求日本購買金額巨大的美國農產品，這引發日本國內不滿。

日本共同社8月14日報道稱，美國總統特朗普（Donald Trump）要求日本購買「金額巨大」的美國農產品，引起日本政府的警惕和農業界的不滿。

共同社援引日美政府消息人士的話報道稱，特朗普曾直接要求日本首相安倍晉三購買美國農產品，還具體指出了日方需要購買的品種，包括大豆和小麥等。

報道強調，這與美國政府以削減對日貿易逆差為目標正在推進的日美貿易談判框架不同，是額外的購買要求。

報道稱，日本農業界對美國政府的要求表示困惑和警惕。一名農業相關人士表示：「正在推進日美貿易談判之時，這是過分的要求。」

報道稱，特朗普要求購買本國農產品，意在面向明年的總統選舉，為了打動農業發達的美國中西部選民。美國對華關税政策導致的農產品滯銷，美方將此「賬單」強加給日本。

自民黨一名農林業相關議員表示，農戶對政府的不信任感強烈。若日本政府對美國的要求不進行制止，恐將招致農業相關人士進一步的強烈反彈。

日本「litera」新聞網發表評論稱，特朗普上次訪日時受到了異乎尋常的高規格接待，換來的就是購買鉅額美國農產品嗎？文章指出，安倍政府對特朗普是小心翼翼地察言觀色，但對特朗普來說，安倍不過是一個言聽計從的僕人而已。

特朗普的關税政策令美國農民面臨空前的艱難處境，特朗普政府提出了農民援助措施。

2018年發佈120億美元救助措施，今年5月發佈160億美元的救助措施，暗示明年再次採取應對舉措。當然，支援金將帶來幫助，但並不充分。這是因為無法100%補償美國農民的損失。

《日本經濟新聞》認為，對於特朗普而言，農民是其尋求在2020年秋季的總統選舉中連任的重要票倉。但是，面臨嚴峻環境的部分農民顯示出改變主意的趨勢。美國的農民一直出於「愛國心」而支持特朗普的對華強硬政策，但忍耐的極限似乎正在逼近。