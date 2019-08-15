納瓦羅談為何推遲部分對華關税：太蠢了　我們更受傷

在美國股市暴跌以及中國強硬回擊的背景下，美國方面宣布推遲對中國3000億美元商品中的部分商品徵税時間，美國這麼做是擔心自己受到更大的打擊。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）8月14日在接受美國Fox News採訪時說，推遲部分關税是為了縮小對美國企業的打擊。

納瓦羅還說，認為美國推遲關税是換取中國的一些讓步，這是錯誤的看待方法。

納瓦羅還說：「我們正在努力做的事情的全部基礎是給他們（中國）造成傷害，而不是給我們。如果我們簡單地從9月1日開始徵税，那給我們帶來的傷害更多，而不是他們。這太蠢了。」

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）8月14日也對美國消費者新聞和商業頻道（CNBC）網站表示，推遲對部分中國生產的消費品施加10%的關税並不是對北京讓步，而是為了幫助美國消費者度過今年的聖誕消費季。

「大家都不想擾亂聖誕季」，羅斯說。他表示，這並不是與中國磋商中的一個「交換條件」。

據悉，中美貿易戰近日再次升級，美國總統特朗普（Donald Trump）8月1日宣布，將於9月1日開始，對另外3,000億美元的中國商品徵收10%的關税。當時中美上海貿易談判剛剛結束，兩國代表正為9月份的華盛頓談判做準備。特朗普的舉動可謂晴天霹靂。

據《華爾街日報》報道，特朗普加徵新關税遭到了他的高級官員的廣泛反對，包括美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），只有納瓦羅支持。

中國也做出了強硬反擊，讓人民幣兑美元匯率破7，停止購買美國農產品。美國股市近來也暴跌。在此背景下，美國方面對加徵新關税的態度發生了改變。美國貿易代表辦公室8月13日發表聲明說，把某些將加徵關税的中國商品從清單中剔除，某些商品則被推遲到年底才開徵關税。

聲明稱，10%的新關税將在9月1日如期加徵。由於健康、安全與國安考量，某些商品將從清單上被剔除，不會被加徵關税。有些商品將被推遲到12月15日才被加徵關税，包括手機、手提電腦、電玩主機、某些玩具、電腦顯示幕、某些衣服鞋子等等。

對於推遲徵收關税時間，特朗普說，因為擔心關税影響聖誕節購物，所以推遲關税，但他強調關税是中國在支付，而非美國人民。特朗普並說他對美中達成貿易協議一直保持樂觀。

《紐約時報》13日報道稱，特朗普此前針對中國進口商品的關税經過精心設計，它們打擊企業的方式是普通美國人一般注意不到的。但他本月宣布對價值3,000億美元中國商品加徵10%的關税，意味着消費者將很快更為直接地體會到貿易戰帶來的痛苦。13日，特朗普承認了這一點。《華盛頓郵報》13日也說，特朗普終於承認，他的關税也會打擊美國的消費者。