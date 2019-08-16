以色列禁兩名美國少數族裔女眾議員入境

以色列副外長霍托夫利（Tzipi Hotovely）8月15日表示，以色列決定禁止美國民主黨兩名少數族裔女眾議員特萊布（Rashida Tlaib）和奧馬爾（Ilhan Omar）入境。

特萊布和奧馬爾分別是巴勒斯坦裔和索馬里裔的眾議院，她們兩曾發聲支持親巴人組織「抵制、撤資、制裁運動全國委員會」（Boycott, Divestment, Sanctions movement），並計劃前往被以色列佔領的西岸和東耶路撒冷地區，探訪當地家庭。

她們兩人與美國總統特朗普（Donald Trump）在不同議題的立場上有過節，特朗普呼籲以色列禁止她們進境。他在Twitter上表示，如果以色列容許她們到訪，就展現了很大的弱點。

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）表示，禁止兩名議員到訪是為了防止她們危害以色列。他表示，在世界上沒有國家如以色列般尊重美國及其國會，但是這兩名女議員的行程顯示危害以色列的意圖。

美國駐以色列大使弗裏德曼（David Friedman）表示，兩名議員被禁的原因是她們沒有對以色列和巴勒斯坦的領袖展開「對等訪問」，他又指控兩人通過杯葛行動支持針對以色列的「經濟戰線」。

美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）促請以色列推翻禁令，指禁令只會影響美以關係，而許多以色列的支持者都會對此感到非常失望。