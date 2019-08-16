習近平與特朗普一直有通信只是你不知道

中國外交部發言人華春瑩證實，即便是中美貿易戰最膠着的時候，習近平與特朗普還始終保持着書信往來。

中國外交部網站8月15日消息稱，有記者提問「14日，美國總統特朗普（Donald Trump）連續發推特稱，中國當然想達成貿易協議，讓他們先人道地應對香港吧。他還提及可能與中國領導人會晤。中方對此有何評論？」

外交部發言人華春瑩迴應道，「香港事務純屬中國內政。我們注意到，特朗普總統此前也曾表示，『香港是中國的一部分，他們必須自己解決，不需要建議』。我們希望美方說到做到。」

此外，她最後還透露，關於中美高層交往，中美元首一直通過會晤、通話、通信等方式保持着溝通。

鑑於中國外交部還處於兩週的休會期，華春瑩僅是書面方式回答了記者提出的相關問題。

中國外交部休會期間，發言人華春瑩幾乎每日都要回答有關香港的問題。（中國外交部）

一封書信、一通電話和一次會面，構成了中美兩國元首拉近彼此距離的「交往模式」。然而，「三件套」中的書信交流通常不會被官方正式公布，往往都是事後才知曉。中共黨媒《人民日報》官方微信6月29日率先報道了中國國家主席習近平在中美元首會晤開始時的講話。

然而，在這第一篇報道中，有句話被人們忽略了，即「近來，我同總統先生通過電話和書信保持着密切聯繫」。查詢後發現，美國官方並未提及過習特通信，僅存美國媒體隻言片語的相關報道。

不敢說通信的作用更大，只能說其重要性不亞於通話和會面。因為，通信、通話和會面原本就是中美兩國元首交往的三部曲。其中環環相扣，每一環都呈遞進關係，且缺一不可。