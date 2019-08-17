白宮高官納瓦羅再提中國七宗罪 人民日報：鷹派中的鷹派

在中美貿易戰持續之際，白宮高官納瓦羅再提中國「七宗罪」，中共黨媒《人民日報》強硬回擊。

中共黨媒《人民日報》北京時間8月17日刊發題為《「七宗罪」之說用心險惡》的文章稱，美國一些人捏造事實攻擊中國，可謂無所不用其極。納瓦羅（Peter Navarro）之流玩「帽子工廠」的把戲，企圖為其「污名化」中國招攬信眾，進而逼迫中國讓步。他們無視客觀事實，不知自省，卻一味推卸責任，栽贓他人，早就淪為笑柄，為世人所不齒。混淆黑白、荒唐可笑的論調，無論花樣如何翻新，終究是徒勞的。

文章指出，中國在國際經貿往來中始終堅持平等協商、互利共贏，成為世界經濟的動力源，這是有目共睹、人所共知的事實。中國在全球創新指數中的排名連創新高，2018年向美國支付知識產權使用費86.4億美元，中國列管的芬太尼類物質品種超過聯合國規定，比美國管制措施更嚴格。美國單方面放任聯邦和地方政府對有關產業和企業提供大量補貼、救助和優惠貸款，長期大規模有組織進行網絡竊密和監聽、監控活動。事實面前，孰是孰非，不言自明。

文章強調，納瓦羅被美國媒體稱為「鷹派中的鷹派」，慣以信口雌黃、危言聳聽的面目示人，炮製過很多偏激而危險的觀點。他沉迷於將中國視為「假想敵」，死抱落伍的冷戰思維不放。他寫的《致命中國》，被美國媒體評價為「充滿了仇外的歇斯底里和誇大事實，分不清事情的因果關係」，「語言煽動、觀點片面」。納瓦羅一系列經濟學觀點被公認為「高度政治化」，充滿煽動情緒的政治口號。他宣揚對進口產品徵收高額關税，同時鼓勵消費者改變購物習慣，認為這樣就可以消除美國龐大的貿易逆差。美國卡託研究所貿易政策研究負責人丹尼爾·伊肯森指出，納瓦羅「危險且極富誤導性的全球經濟零和看法」，「沒有任何一個經濟學家贊同」。

文章稱，納瓦羅之流的言行是一種危險的存在。他們完全把政治需要奉為圭臬，肆意抹黑，無端生事，製造對立，挑動仇恨，殊不知，他們在傷害他人的同時，也嚴重傷害了美國經濟，耗損了美國的聲譽和公信力。美國耶魯大學高級研究員斯蒂芬·羅奇指出，「致命納瓦羅」或將「致命美國」。

據悉，納瓦羅8月14日在接受Fox新聞採訪時再次提到了中國的「七宗罪」。他說要解決七個問題，中國必須停止盜竊美國的知識產權，停止強迫技術轉讓，停止入侵美國的電腦，停止對美國的市場進行傾銷和讓美國公司倒閉，停止大力補貼國營企業，停止讓毒品芬太尼流入美國，並且停止操縱貨幣。他說，這是必須解決的七個結構性問題，在談判過程中，人們要保持耐心。

這並非納瓦羅首次用「七宗罪」批中國，納瓦羅8月4日在出席「Fox新聞周日」節目時也歷數他所稱的中國犯下的「七宗罪」。他說，中國必須停止這些不當行為，美中貿易戰才會結束。