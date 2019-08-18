英政府內部文件曝光　揭無協議脱歐將致必需品短缺

英國傳媒8月18日引述引述英國政府外洩文件指出，當局預測一旦英國在10月底無協議下脱離歐盟，英國將會出現燃料、糧食及藥物短缺的情況，令社會保障成本上升。

《星期日泰晤士報》引述內閣辦公室文件指出，當局預測一旦英國在10月底硬脱歐，英國將出現燃料、糧食及藥物短缺。（AFP）

《星期日泰晤士報》（Sunday Times）引述內閣辦公室文件的預測，並指出當局的預期是硬脱歐後的最可能情況，而並非最最壞情況。

文件指出，若英國在無協議下硬脱歐，預計多達八成半貨車無法通過法國海關。這可能令港口運作大受影響，估計情況將長達3個月，交通流量才能改善。

文件又指出，英國脱歐後，與北愛爾蘭之間可能恢復「硬邊界」，並預計會引發示威活動。「硬邊界」的意思是，現時愛爾蘭及北愛爾蘭的貨物及旅客是可以自由流動的，但一旦英國脱歐，兩地會再度啟動邊境檢查和海關等各項跨境流程。

文件又預期，汽油進口關税或導致兩間煉油廠關閉，流失2000個工作崗位；新鮮食品會愈來愈少，價格亦愈高；英國病患者更可能需要更長時間，等待胰島素和流感疫苗等藥物。由於燃料、糧食及藥物短缺，社會保障成本將被推高，公共秩序及社區或陷入混亂及緊張。

本是脱歐派旗手的英國首相約翰遜（Boris Johnson）在當選前曾表示，不論英國能否與歐盟達成協議，都會如期在10月31日脱歐。雖然他後來再度說明，仍然希望在有協議的情況下讓英國卸下歐盟成員國的身份，但也認為政府需為一旦發生的「硬脱歐」做好準備。他的取態讓人擔心，英國無協議見歐的風險愈趨增加。



反對「硬脱歐」的在野黨工黨領袖郝爾彬（Jeremy Corbyn）在8月15日尋求國會議員支持，成立由他領導的看守政府，阻止英國硬脱歐，但遭到議員反對。除因郝爾彬非合適人選外，反硬脱歐派認為目前並非彈劾約翰遜並成立臨時看守政府的時機。