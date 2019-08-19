白宮貿易顧問納瓦羅：關税未傷及美國消費者　經濟持續強勁

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）8月18日出席美國傳媒節目時表示，對中國商品徵收關税並未傷及美國消費者，又指美國經濟將會持續強勁到2020年。

納瓦羅接受美國有線新聞網絡（CNN）節目「國情諮文」（State of the Union）時表示，美國對2000億美元的中國貨品加徵10%關税，中國卻將貨幣貶值12%，指消費者沒有受到影響。他稱，在價格數據看不到有關的證據，而且也沒有反映在消費物價指數中。

納瓦羅亦接受了美國廣播公司（ABC）節目訪問，指出美國經濟將會持續強勁至2020年，聯儲局將會減息。對於出現債息倒掛，他表示孳息率曲線（Yield curve）是扁平的，這對任何可能性而言都只是很微弱的信號。他又指出，這曲線其實是特朗普治下，非常強勁的經濟表現。

白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）接受美國全國廣播公司（ABC）訪問，致力淡化市場對美國衰退的疑慮，並強調美國2019年第二季經濟表現良好。他稱，消費者工資有望提高，增加購買力和擁有更多積蓄，形容美國正處於理想境況。他同時為對中國貨品徵税辯護，指不能容許中國繼續實行不公平和不互惠的貿易模式。