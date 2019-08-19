特朗普確認2020年大選搭檔　曾質疑彭斯是否忠心

美國2020年大選的腳步越來越近，美國總統特朗普8月18日向記者確認，副總統彭斯仍將是他的競選搭檔。

8月18日，美國總統特朗普（Donald Trump）在新澤西登上「空軍一號」前，向記者確認，2020年大選將繼續與彭斯（Mike Pence）搭檔。

有記者問及是否願意繼續與彭斯參選，特朗普回答說：「我很高興同彭斯一起競選。我認為他是一位出色的副總統，在得到很多人愛戴方面一直很優異，尤其是福音派選民還有其他人都十分尊敬我們的副總統，我也是，我想大多數人也是。」

特朗普與彭斯搭檔已經兩年多。2018年11月中期選舉後，他在記者會上突然向彭斯發出邀請：「麥克，你願意做我的競選搭檔嗎？」

彭斯則「誠惶誠恐」地起立並點頭示意。但有在場記者注意到，其本人並沒有開口說「願意」。

《紐約時報》隨後曝出，特朗普幾個月來反覆問身邊助手「彭斯可還忠心？」一些顧問認為這意味着「總統對某人惱火了」。有人注意到，兩人在國內槍擊案、沙特記者遇害案等問題上的立場並不一致。但該報道遭到彭斯否認。

今年6月18日，特朗普正式宣布競選連任。其支持者、民主黨政治家斯坦（Andrew Stein）則在《華爾街時報》上發文，呼籲「拋棄」彭斯、選擇與前常駐聯合國代表黑利（Nikki Haley）搭檔，以爭取「温和派、郊區女性選民」的投票。

結果特朗普3天後出來表態，稱2020年競選搭檔「百分之百」是彭斯。他周日還告訴記者，「令人驚訝的是，很多人推薦了不同的（搭檔）人選」，但堅稱這些只是「標準流程」，不肯透露具體名稱。

「所有人當時也以為奧巴馬會換掉拜登，他們以為第二任時就會換人，但他（奧巴馬）沒那麼做。我很高興同彭斯一起（競選）。」特朗普又重複了一遍這句話。

不過，Fox News近日的民調統計顯示，特朗普在與民主黨前四位候選人的對決中均處於下風。他本人則表示「不相信」民調，稱自己「最糟糕的數字總是來自Fox」，對其「很不滿意」。