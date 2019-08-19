【斧襲港人】邱樹平力抗恐怖分子　德巴伐利亞州長頒英勇勳章

德國維爾茨堡2016年7月發生的兇徒以斧頭在火車上斬人的恐襲案，5人受傷，其中4人是香港人。其中一名傷者邱樹平8月19日獲德國巴伐利亞州長亞州英勇勳章（Bayerische Rettungsmedaille），以表揚他英勇抵抗力恐怖分子。他當天到德國駐香港總領事館領取勳章。

德國駐香港總領事館在Facebook專頁上寫道：「還記得2016年有港人在德國維爾茨堡的火車上被襲擊嗎? 當日邱生冒着極大生命危險，奮不顧身抵抗兇徒，雖然自己身受重傷，卻保護了大部份乘客。事隔三年，我們樂見邱生已經痊癒。為了表揚邱生的英勇無私，德國巴伐利亞州州長向他頒授一枚巴伐利亞州英勇勳章，作為其他市民的榜樣。我們衷心恭喜邱生，並祝願當年同樣受重創的歐陽先生早日完全康復！」

這宗震撼德國以及香港的恐襲案發生在2016年7月18日晚上，17歲的難民青年里亞德（Muhammad Riyad）闖入德國南部城市維爾茨堡一列火車，用斧頭襲擊車廂內一個港人家庭，他下車後再劈傷一名德國女子。邱樹平及其妻黃佩琼，兩人女兒邱曉桐以及她的男友歐陽志堅身上多處受傷，與他們同行的邱樹平幼子幸安全無恙。

邱樹平因與兇徒搏鬥傷得較重。他除了身上數處受傷，左腹更傷及內臟、腸臟流出，而歐陽志堅則在被劈中後暈倒。後者傷勢太重一度需導入昏迷，一個月後甦醒。多得邱樹平的義舉，同一車廂另一個德國家庭才倖免於難。

（德國駐香港總領事館在Facebook專頁）