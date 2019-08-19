中美貿易戰再迎積極信號 美國宣布將華為禁令再推遲90天

在中美貿易戰升級的背景下，美國2019年5月份將中國公司華為列入出口黑名單，但隨後又推遲3個月再實施相關禁令。8月19日，在寬限期到期的日子，美國宣布再將禁令推遲90天。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）8月19日在接受Fox新聞採訪時宣布，將對華為的出口禁令再推遲90天。

羅斯說，美國公司又有90天的時間了，美國一些鄉村的公司依賴華為，我們給他們更多的時間來擺脱這種依賴。

他還說，截止日期是11月19日。

羅斯還說，美國將再把46家華為的子公司列入實體清單，現在已經有超過100家子公司在實體清單中。他還說，這麼做的目的是為了讓華為更加難以逃避制裁。

據悉，美國商務部5月份將華為列入黑名單，嚴格限制華為購買美國企業的核心部件和技術，但是美國的禁令使得美國企業也遭遇了嚴重衝擊，因為華為是它們的重要客戶。在此情況下，美商務部5月20日調整了政策，推遲實施華為禁令。美國商務部5月20日在政府聯邦公報中發表聲明說，有條件地將對華為的禁令延遲90天實施，直到8月19日之後才會生效，理由是華為及其商業夥伴需要時間來升級軟件以及處理一些合同義務問題。

其實在上週末，就有媒體爆料稱，美國將會再次推遲華為禁令生效日期。路透社8月17日援引兩位知情人士的話說，美國商務部預計將延長對華為公司的購貨許可，允許該公司繼續從美國公司進貨，為現有客戶提供服務。消息人士稱，華為的「臨時通用許可證」將延長90天。

但是美國總統特朗普（Donald Trump）8月18日在接受媒體採訪時否認了這個消息。他說，這只是媒體的報道，他很驚訝。「我們或許根本就不會同華為打交道。」

美國推遲華為禁令是其釋放的最新善意。在中國強硬反擊以及美國股市暴跌的背景下，美國在中美貿易戰上近來釋放了一些善意。美國原計劃9月1日開始對中國另外3,000億美元商品加徵新關税，美國貿易代表辦公室8月13日發聲明說，將對華3,000億商品中的部分商品的徵税時間從9月1日推遲到12月15日，這部分產品總價值大約1,500億美元。

8月16日，美國貿易代表辦公室又對關税清單做出第二輪調整：中國產傢俱、路由器、嬰兒用品等商品被移出清單，將不受本輪10%關税影響。據悉，這份豁免清單列出了44中國輸美產品種類，涉及總值78億美元的產品。

與此同時，從特朗普透露的內容來看，中國似乎也釋放了一些善意。在中美貿易談判代表通話的當天，特朗普13日在推特（Twitter）上說：「和以往一樣，他們（中國）說會大量購買美國農民的產品。但是到目前為止，他們並沒有像他們所說的那樣去做。或許這次會不一樣。」