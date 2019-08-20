美國擬減薪俸税刺激經濟　調查：34%學者料2021年陷入衰退

美國傳媒報道，白宮官員正討論應否削減薪俸税，阻止經濟放緩。愈來愈多人擔心，貿易戰影響下，美國經濟將陷入衰退。全國商業經濟協會8月19日發表的調查報告指，有34%學者預計，美國經濟於2021年會陷入衰退。

美國總統特朗普仍對經濟前景感到樂觀，不認為會出現經濟衰退。（VCG）

《華盛頓報道》引述知情人士指，多名白宮高官討論削減薪俸税的建議。目前討論仍處於初步階段，同時包括其他減税方案。官員亦未決定會否正式提交國會，要求通過其中的措施，但他們指，白宮愈來愈多討論刺激經濟方案。

全國商業經濟協會（National Association for Business Economics）訪問226名經濟學者，其中34%受訪者預計美國經濟於2021年會陷入衰退，有2%認為2019年便開始衰退，另外有38%估計2020年開始衰退。

報告也提到，只有5%受訪者認為中美會達成全面的貿易協議，64%認為有機會達成表面協議，另外有近25%估計兩國未能達成任何協議。

金融市場上週的表現反映有可機出現經濟衰退。國債孳息率續挫，2年期債息和10年期債息出現「倒掛」，顯示投資者正趨吉避兇，轉向較安全的資產。加上中美貿易戰、脱歐危機以及德國經濟疲弱，令投資者更加擔心。