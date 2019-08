超級大國時代落幕　澳洲智庫：美國處於戰略破產邊緣

澳洲悉尼大學的美國研究中心(United States Studies Centre)8月19日發佈了一份報告,稱美國在過去幾十年裏失去了「在西太平洋地區的首要地位」,變成了一支「正在萎縮的力量」。

特朗普奉行的美國優先政策令美國聲譽受損。(AP)

綜合媒體8月20日報道,這份名為《避免危機:印度-太平洋地區的美國戰略、軍事開支和集體防禦》(AVERTING CRISIS: AMERICAN STRATEGY, MILITARY SPENDING AND COLLECTIVE DEFENCE IN THE INDO-PACIFIC)的報告由該中心主任阿什利·湯森(Ashley Townshend)、研究員布蘭登·托馬斯-諾恩(Brendan Thomas-Noone)和助理研究員瑪蒂爾達·斯圖爾特(Matilda Steward)共同完成。

在報告摘要部分的第一句話,這些作者就寫道:「美國已不再享有在印度-太平洋地區至高無上的軍事地位,其維持力量平衡的能力越來越不穩定」。

自第二次世界大戰結束以來,美國在西太平洋的邊界位於日本、琉球群島、台灣島、菲律賓、泰國和澳洲的所謂「第一島鏈」。但作者認為,美國過去二十餘年裏在中東付出了太多的損耗,並認為為中東地區「治安戰」服務的體制不適合所謂的「大國競爭」。

報告稱,美國目前正處於「戰略破產」的危險之中,因為美國政治和外交界堅持一種過時的「超級大國心態」,即認為美國無論在經濟還是軍事領域都擁有無可匹敵的實力,不需要在二者之間戰略權衡。

這種心態反映到現實中就是,美國在過去幾十年來「不斷惡化」的國際環境中一直致力於加強並維持同時打擊多個對手的能力,結果這種努力影響了國家的財政,而財政問題反過來又迫使美國國會壓縮軍費,形成了一種惡性循環。

報告對美國國防戰略的未來持悲觀態度,它說:「在接下來的十年裏,由於政治、財政和內部壓力的綜合因素,美國的國防預算不太可能滿足其國防戰略的需要。」

該報告的作者們希望美國把戰略注意力集中在單獨一件事務上——或者說,按照他們的意思,轉移到「與中國在西太平洋的競爭」上。他們認為,美國目前在印度-太平洋地區「並沒有為一場大國之間的競爭做足夠的準備」,甚至已經成了該地區一支「正在萎縮的力量」。相反,中國的軍事實力卻在不斷提升之中。

自1991年以來,美國空軍的戰鬥機和轟炸機中隊數量減少了58%,而戰鬥機的平均機齡也達到了26年。與空軍相似,美國海軍的力量自1987年以來也一直在下降,從當時的594艘艦艇下降到了今天的290艘。

報告還提到了戰略威懾力量,渲染「中國導彈威脅」。作者聲稱,「中國越來越多的精確遠程導彈,對美國及其盟國在西太平洋的幾乎所有基地、簡易機場、港口和軍事設施都構成了重大威脅……由於這些設施有可能在戰爭爆發後的頭幾個小時內就被精確打擊廢掉,美國在該地區自由調動前線部隊的能力也受到了挑戰。」