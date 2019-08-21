彭斯宣布美國太空司令部即將建成　五角大樓：必將反超中國

美國副總統彭斯（Mike Pence）8月20日發表演講稱，美國太空司令部（Space Command）將於8月29日正式建成，全力推進耗資80億美元打造的美國第六軍種——太空軍（Space Force）計劃。

今日美國（USA Today）新聞網消息稱，彭斯8月20日同五角大樓官員一起在國家太空委員會（National Space Council）會議上宣布，美國太空司令部8月29日將正式建立，為2020年建成太空軍做好鋪墊。太空軍是繼空軍、陸軍、海軍陸戰隊、海軍和海岸警衛隊之外美國的第六軍種——這一計劃可追溯到2018年8月9日，彭斯當天在五角大樓發表講話稱，美國總統特朗普（Donald Trump）下令2020年將建成美國太空軍為美國第六軍，由國會在接下來五年撥款總計80億美元。

彭斯在8月20日演講中說：「下週，我們將正式成立一個新的聯合作戰司令部，那就是太空司令部。」彭斯強調稱：「美國太空軍將確保我們國家有技術來支持外層空間的共同防禦，捍衛我們的人民，捍衛我們的利益，並在廣闊的太空和地球上捍衛我們的價值觀。」

美國海軍陸戰隊上將、現任參謀長聯席會議（Joint Chiefs of Staff）主席鄧福德（Joseph Dunford）在會議上表示，8月29日將會舉行一場正式的儀式宣告成立太空司令部。同時，參議院已確認空軍上將雷蒙德（John W. Raymond）擔任司令、掌控太空司令部，他將領導部門內的87名成員。

美國前任代防長沙納漢（Patrick Shanahan）在推特（Twitter）上指出，太空司令部的任務是負責指揮太空軍的空間作戰行動，部署作戰人員、物資及武器等。

但彭斯提到，如果國會的授權和資金能夠到位的話，那麼太空軍將會在2020年建立運行。因為對美國發展太空軍而言，資金是個不小的問題。2018年11月，美國防務新聞網消息稱，有美國空軍要員強烈反對建太空軍，透露建太空軍的實際花費將超過130億美元，這樣的鉅額開銷是「浪費」。

美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）8月20發表題為《五角大樓很想在超音速星際武器方面領跑，只少了中國研製武器的預算實力》的文章亦指出，中國能夠迅速在財政上支持先進軍事武器的研發，這點在同美國的軍事競賽上至關重要。文章稱，美國目前暫時沒有國防系統能夠抵禦五倍於常規音速飛行器的超音速星際武器，儘管五角大樓有近十個計劃以研發最先進太空武器的國防實力為目標，但預算上並不寬裕。

五角大樓總工程師格里芬（Mike Griffin）在美國亨茨維爾舉行的太空與導彈防禦系統座談會對CNBC說：「中國的經濟實力很強勁，支持研發攻擊系統的財政能力亦很卓越，我們不得不記住這一點。」格里芬指出：「還有一點很明確，在超音速星際武器方面，我們正在努力趕上，特別是對比中國。我們需要做的不只是趕上，更要超越，尤其是中國。」格里芬坦言說：「我們在這場對決裏已經遲了，但我賭美國的創新和解決問題的能力，肯定要比國有體制的企業們要強。」格里芬說，這點是指俄羅斯和中國。