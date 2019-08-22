蓬佩奧致電丹麥外相　讚賞兩國盟友關係

美國國務卿蓬佩奧8月21日與丹麥外交大臣科弗德通話，指丹麥作為美國的盟友，對於丹麥與美國的合作表示讚賞。

丹麥外相科弗德21日發布Twitter表示，欣賞當晚與蓬佩奧進行坦率、友好、具有建設性的對話，確認兩國深厚的關係。（Twitter：JeppeKofod）

美國總統特朗普（Donad Trump）因丹麥無意出售格陵蘭島，於20日宣布取消原定於9月2日至3日訪問哥本哈根的行程，並於21日指責丹麥首相弗雷澤裏克森（Mette Frederiksen）的言論「令人討厭」。蓬佩奧（Mike Pompeo）隨後致電丹麥外相科弗德（Jeppe Kofod）。

美國國務院發言人奧爾塔格斯（Morgan Ortagus）在聲明表示，蓬佩奧對於丹麥作為美國的盟友，與美國合作、以及為全球安全事務的優先選項作出貢獻，表示讚賞；並與丹麥外相討論如何加強雙方的合作，包括格陵蘭島在內的北極地區。

丹麥外相科弗德21日發布Twitter表示，欣賞當晚與蓬佩奧進行坦率、友好、具有建設性的對話，確認兩國深厚的關係。科弗德指美國與丹麥是親密的朋友，長期以來是盟友關係，雙方同意在共同利益的議題上保持聯繫。