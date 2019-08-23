地球之肺被大火連燒三週　聯合國秘書長：我們承受不起

被譽為「地球之肺」的亞馬遜雨林連日來遭遇大火，巴西政府的不作為遭到批評。聯合國秘書長也呼籲保護亞馬遜雨林。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）8月22日在社交網絡推特（Twitter）上發文說：「我為亞馬遜雨林的大火深深地感到擔憂。在全球氣候出現危機之際，我們承受不起讓一個氧氣和生物多樣的主要源頭遭受更多的傷害。」

古特雷斯還說：「必須保護亞馬遜森林。」

據悉，自8月10日以來，「地球之肺」亞馬遜熱帶雨林大火已經燒了三個多星期，還在以前所未有的速度燃燒，煙霧甚至蔓延到了3,000公里以外的城市，成千上萬的火海在亞馬遜雨林中肆虐，熱帶植被、樹木和其中所棲息的動物都被化為灰燼，自8月15日以來，巴西各地又發生了9,500多起森林火災，主要集中在亞馬遜盆地。

亞馬遜雨林區是世界最大的雨林區，它可以消耗大量二氧化碳，阻止氣候變暖；林區還藏有豐富的動植物資源，種類高達300萬種，裏面還有100萬原住民。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）8月22日也在推特上說：「我們的家園正在燃燒。製造了我們這個星球20%氧氣的（地球）之肺——亞馬遜熱帶雨林正在起火。」

不僅如此，馬克龍還將其稱作是一場「國際危機」，「G7峰會的成員國們，讓我們兩天後討論這個緊急首要議題。」

G7峰會將於8月24日至26日在法國舉行。

然而，馬克龍突然「插嘴」卻惹得認為熱帶雨林火災「很正常」的巴西總統博索納羅（Jair Bolsonaro）強烈不滿。

他直言「亞馬遜大火是巴西內政」，而馬克龍呼籲即將召開的G7會議重點關注火災這一「國際危機」是在「譁眾取寵」。博索納羅認為，馬克龍此言是出於「殖民主義心態」，而這在21世紀無法接受。

這次大火的起因就是巴西對熱帶雨林的開發，有農民在放火清理土地時引發了火災。自博索納羅1月上台以來，巴西一改此前的環境保護政策，而轉向了對亞馬遜雨林更加積極的開發。這次大火也讓博索納羅重發展輕環保的政策遭到抨擊。

事實上，博索納羅在競選的時候其中一個口號就是要讓「亞馬遜雨林造福巴西人」，想要開發熱帶雨林的自然資源去推動巴西經濟，而不是像保守的前任政府一樣一味保護，留給下一代。

他讓伐木企業大規模進軍亞馬遜雨林，提出法案不再處罰非法伐木的行為。

這一次大火發生以後，他也極力反駁問題的嚴重程度，而把鍋甩給了西方媒體和反對派，認為是他們在故意炒作負面新聞，想要逼迫他下台。

目前，巴西政府依然沒有想要積極救援亞馬遜雨林的行動。