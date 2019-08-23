《環球時報》總編輯：中國將採取反制措施　回應美國關税

美國威脅向價值3000億美元的中國商品徵收關税。中國《環球時報》總編輯胡錫進8月23日發文表示，中國即將宣布計劃，對特定美國商品徵收報復關税。

中國《環球時報》總編輯胡錫進透露，中國即將宣布計劃，對特定美國商品徵收報復關税。（Twitter：HuXijin_GT）

胡錫進指，據他所知，中國將採取進一步的反制措施，回應美國對價值3000億美元的商品徵收關税。他表示，中國有彈藥可以反擊，美國將感到痛楚。

美國總統特朗普8月1日宣布，9月1日起向價值3000億美元中國貨品徵收10%關税。他表示，貿易談判代表回國後指與中國在將來簽訂協議問題上有建設性對話，但他認為中國早應在3個月前與美國簽訂貿易協議，不過北京方面在簽約前卻決定重新談判。

美國貿易代表辦公室（United States Trade Representative，USTR）13日表示，押後對中國製的手提電腦、手機等貨品加徵關税至12月中，又把部分中國貨從加税名單剔走。特朗普解釋，此舉是考慮到聖誕購物季，以防關税會對美國消費者造成影響。

9月1日起受新關税影響的中國貨品，價值仍達到1110億美元。若再加上美國之前已向2500億美元的貨品加徵關税，受關税影響的華貨將增至超過3610億美元。