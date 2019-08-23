中國宣布將對美國750億商品加徵關税　納瓦羅回應

美國將於9月1日和12月15日對中國總共3,000億美元的商品加徵新關税，中國也做出了回擊，宣布了新關税。美國方面做出回應。

白宮鷹派官員納瓦羅（Peter Navarro）8月23日在接受Fox新聞採訪時說，這進一步加深了美國有關中國是一個不良行為者的看法。

納瓦羅還說，對於美國這樣一個30萬億美元的經濟體而言，750億美元關税根本不是股市需要擔心的，我們很淡定。

納瓦羅還說，中國加徵關税只會讓特朗普獲得更多的支持。

美國此前宣布將對中國另外3,000億美元的商品加徵關税，分為兩批徵收，一批是在9月1日開始，另外一批是在12月15日開始。

中國方面北京時間8月23日做出了回擊。中國國務院關税税則委員會網站8月23日發聲明稱，2019年8月15日，美國政府宣布，對自華進口的約3000億美元商品加徵10%關税，分兩批自2019年9月1日、12月15日起實施。美方措施導致中美經貿摩擦持續升級，極大損害中國、美國以及其他各國利益，也嚴重威脅多邊貿易體制和自由貿易原則。

聲明稱，針對美方上述措施，中方被迫採取反制措施。根據《中華人民共和國海關法》《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國進出口關税條例》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，國務院關税税則委員會決定，對原產於美國的5,078個税目、約750億美元商品，加徵10%、5%不等關税，分兩批自2019年9月1日12時01分、12月15日12時01分起實施。

聲明指出，中國國務院關税税則委員會將繼續開展對美加徵關税商品排除工作。750億美元商品清單中，經審核確定的排除商品，按排除辦法，不加徵我為反制美301措施所加徵的關税；未納入前兩批可申請排除範圍的商品，將納入第三批可申請排除的範圍，接受申請辦法將另行公布。

聲明指出，中方採取加徵關税措施，是應對美方單邊主義、貿易保護主義的被迫之舉。中方再次重申，對於中美兩國，合作是唯一正確的選擇，共贏才能通向更好的未來。希望中美雙方以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致為前提，以雙方都能接受的方式解決分歧。

而就在一天前，白宮高官庫德洛（Larry Kudlow）還說，特朗普（Donald Trump）政府仍計劃在本週美中談判副談判代表進行建設性的交流後，於9月舉行美中官員的一輪面對面會談。

庫德洛說：「副代表之間的通話（與中國官員）是非常有建設性的，這可能導致在華盛頓召開貿易談判代表的會議。」庫德羅指的是21日中美貿易談判副代表舉行的一次電話會議。