中國750億商品重拳打美國要害：9月1日大豆等税率提至30%以上

中國國務院和商務部8月23日晚公布對美國750億美元商品徵税決定和細節。

中國財政部官網北京時間8月23日晚間公布中國國務院關税税則委員會決定稱，對原產於美國的5,078個税目、約750億美元商品，加徵10%、5%不等關税，分兩批自2019年9月1日12時01分、12月15日12時01分起實施。同時自2019年12月15日12時01分起，對原產於美國的汽車及零部件恢復加徵25%、5%關税。美國彭博社消息指出，加上貿易戰之前的税率，屆時中國對美國汽車徵税最高將達到50%。

中國商務部官網公布清單細節稱，9月1日生效的部分將包括對美國大豆、石油分別在2018年7月6日、8月23日起效的25%税額基礎上，追加5%關税；對牛肉、豬肉在2018年7月6日啟徵的25%税額基礎上，追加10%關税。

受中國徵税消息影響，美國三大股指之一道指開盤應聲下跌，美東時間8時36分下跌150點，石油價格亦跳水3%。彭博社消息還指出，德國戴姆勒（Daimler）、寶馬（BMW）因在美國設廠製造汽車受影響最重，已雙雙在法蘭克福股市跌值2%。此外，美國特斯拉（Tesla）汽車公司在紐約交易所前市的股價亦因此下跌。而美國通用汽車（General Motors）前市跌2.2%、福特汽車（Fords）跌值為1.9%。

彭博社8月22日文章稱，綜合了14位專家的預測，美國對中國9月1日、12月15日兩批關税全部生效後，可能將減少中國0.5個百分點國民經濟增長率。美國貿易代表辦公室（USTR）8月16日發表聲明，開具9月1日將對中國徵税「List 4-A」清單，彭博社8月23日消息稱，這份商品清單估值約為1,100億美元，而價值約為1,600億美元的「List 4-B」清單將於12月15日啟徵。

白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）8月22日對美國福克斯（Fox）電視台說，8月21日美中談判副談判代表進行了「富有成效」、「建設性的」電話交流，特朗普（Donald Trump）政府仍計劃在幾天後，再次展開這一級別通話，並準備在9月舉行美中談判代表的新一輪面對面會晤。