中國宣布將對美國750億商品徵税 特朗普回應提到習近平

作為對美國新關税的回應，中國北京時間8月23日也宣布了新的關税，美國總統特朗普說，會立即做出回應。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月23日在社交網絡推特（Twitter）上說，美聯儲現在可以拿出真功夫了！

隨後，特朗普又說，和往常一樣，美聯儲沒有任何作為！「他們講話的時候都不知道或者都不問問我會做什麼，很快就會有消息宣布。我們有非常強勢的美元和一個非常軟弱的美聯儲。我能和兩者合作的非常好，美國也會發展得很好。」

特朗普還說：「我唯一的問題就是，誰才是我們更大的敵人，鮑威爾（Jay Powel）還是習近平主席？」

特朗普還說，美國不需要中國，沒有中國美國會更好。已經下令美國公司迅速尋找中國的替代者，或者將公司搬回美國，在美國生產商品。

特朗普還說：「我今天下午就會回擊中國的關税。」

針對中國的新關税，白宮鷹派官員納瓦羅（Peter Navarro）23日也回應說，這無足輕重，只會讓特朗普獲得更多支持。

據悉，美國此前宣布將對中國另外3,000億美元的商品加徵關税，分為兩批徵收，一批是在9月1日開始，另外一批是在12月15日開始。

中國方面北京時間8月23日做出了回擊。中國國務院關税税則委員會網站8月23日發聲明稱，2019年8月15日，美國政府宣布，對自華進口的約3,000億美元商品加徵10%關税，分兩批自2019年9月1日、12月15日起實施。美方措施導致中美經貿摩擦持續升級，極大損害中國、美國以及其他各國利益，也嚴重威脅多邊貿易體制和自由貿易原則。

聲明稱，針對美方上述措施，中方被迫採取反制措施。根據《中華人民共和國海關法》《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國進出口關税條例》等法律法規和國際法基本原則，經國務院批准，國務院關税税則委員會決定，對原產於美國的5,078個税目、約750億美元商品，加徵10%、5%不等關税，分兩批自2019年9月1日12時01分、12月15日12時01分起實施。

美聯儲主席鮑威爾8月23日當天也發表了講話，稱採取適當行動，以維持美國經濟擴張，但並未透露美聯儲是否會在下次會議上降息。

在中美貿易戰的過程中，特朗普一直抨擊鮑威爾和美聯儲降息幅度太小，不然的話，美國早就贏了。