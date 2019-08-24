【中美貿易戰】特朗普反擊中國　再提升5500億中國貨關稅5%

美國總統特朗普針對中國對美國750億美元商品加徵關税，作出反制措施。他在twitter宣布，自10月1日起，對總值2500億美元的中國進口貨品的稅率，由原來的25%關稅增至30%。

另外，於9月1日起對中國進口貨品加徵的3000億關稅，由原訂的10%增至15%。

中國財政部23日晚上發佈消息，為落實中美兩國元首阿根廷會晤共識，2018年12月14日，中國國務院關稅稅則委員會發佈公告，從2019年1月1日起，對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅3個月。2019年3月31日，中國國務院關稅稅則委員會發佈公告，從2019年4月1日起，繼續對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅，暫停加徵關稅措施截止時間另行通知。

關税税則委員會指，中方採取加徵關税措施，是應對美方單邊主義、貿易保護主義的被迫之舉。中方再次重申，對於中美兩國，合作是唯一正確的選擇，共贏才能通向更好的未來。希望中美雙方以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致為前提，以雙方都能接受的方式解決分歧，積極構建平衡、包容、共贏的中美經貿新秩序，共同維護並推動改革完善多邊貿易體制，促進與世界上其他國家的互利共贏合作。



2019年5月9日，美國政府宣佈，自2019年5月10日起，對從中國進口的2,000億美元清單商品加徵的關稅稅率由10%提高到25%。2019年8月15日，美國政府宣佈，對從中國進口的約3,000億美元商品加徵10%關稅，分兩批自2019年9月1日、12月15日起實施。美方上述措施導致中美經貿摩擦持續升級，嚴重違背兩國元首阿根廷會晤共識和大阪會晤共識。