中美互加關税貿易戰至空前激烈 特朗普十多條推文批中國

美國總統特朗普（Donald Trump）8月23日宣布提高對中國商品的關税，以回應中國早些時候宣布的關税措施。世界最大兩個經濟體之間的貿易戰迅速升級。

特朗普在推特（Twitter）上宣布，美國將在10月1日將2,500億美元中國商品的現有關税從25%提高至30%，他還說，定於9月1日生效的另外3,000億美元中國商品的關税將從10%升至15%。

特朗普說：「過去的政府允許中國在公平和平衡的貿易方面走得太遠，以至於它已經成為美國納税人的巨大負擔，作為總統，我不能再讓這種事情發生了！本着實現公平貿易的精神，我們必須平衡這種非常不公平的貿易關係。」

美國貿易代表辦公室當天也公布，將在提高2,500億美元中國商品關税幅度之前展開公眾諮詢。

英國廣播公司（BBC）刊文稱，隨着中美兩國同日內分別加徵關税，貿易戰升級至前所未有的高度。

中國計劃對美加税的商品涉及5,078種產品，其中包括大豆等農產品、原油和小型飛機。曾被加徵關税、後又被移除的汽車與零部件，也重回關税清單。

中國國務院在在北京時間8月23日的公告中寫道：「中方採取加徵關税措施，是應對美方單邊主義、貿易保護主義的被迫之舉。」

中國宣布加税計劃後，特朗普在23日接連發出超過十則針對中國的推文。

他在系列推文中說：「我們偉大的美國公司因此被命令立即開始尋找替代中國的選擇，包括把你們的公司遷回家，在美國製造你們的產品。」。

他還說：「我們不需要中國，坦白地說沒有他們更好得多。」」中國每年偷竊我們幾千億美元。「等等。

除此之外，特朗普指責中國還未履行阻止芬太尼流入美國的承諾，他要求聯邦快遞、亞馬遜、美國郵政等公司拒絕遞送來自中國的芬太尼藥品。

隨着美中貿易戰的升級，紐約股市道瓊斯工業平均指數收盤時下挫623.34點，損失了2.37%。

美國商會負責國際事務的執行副會長薄邁倫（Myron Brilliant）說：「雖然我們與總統有同樣的不滿，但我們相信持續展開建設性的接觸是正確的前行道路。時間是關鍵。我們不希望看到美中關係進一步惡化。」