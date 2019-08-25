日媒：七國集團領導人討論俄羅斯重返G8問題

2019年七國集團（G7）峰會8月24日在法國拉開帷幕，G7領導人在首日晚餐會上就俄羅斯重返八國集團（G8）以及伊朗等問題進行討論。

馬克龍（右）希望俄羅斯向歐洲靠近。（Reuters）

日本共同社8月25日報道，2019年G7峰會當地時間8月24日晚在法國西南部的比亞里茨開幕。各國領導人參加第一天在首腦晚餐會的同時就外交和安保領域進行了討論。

日本政府人士消息稱，G7領導人在法國比亞里茨的峰會上，討論了俄羅斯重返G8的問題，但具體談話內容並未公開，該人士表示，這些信息「永遠不會被公開」。

報道稱，除了有關俄羅斯重返G8的討論，G7領導人還談及伊朗問題，各國就不承認伊朗擁有核武器、將謀求地區和平與穩定的方針達成一致。

據日本政府透露，第一天的討論中沒有涉及美國主導的旨在確保中東霍爾木茲海峽安全的國家聯盟構想，朝鮮問題在峰會期間將另行討論。

此前，美國總統特朗普（Donald Trump）支持法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）提出的邀請俄羅斯參加2020年美國G7峰會的建議。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，俄方認為同G7國家的任何接觸都是有益的，不排除恢復G8模式。

與此同時，德國總理默克爾（Emmanuel Macron）將恢復G8模式的問題與烏克蘭問題解決方案的進展相掛鈎。加拿大方面也拒絕特朗普的提議，除非俄羅斯「離開」克里米亞。

據悉，七國集團成員包括美國、英國、法國、德國、意大利、加拿大和日本，1997年因俄羅斯加入而變為八國集團。2014年烏克蘭危機爆發後，原七國集團成員拒絕以八國集團形式舉行會議，並重新舉辦七國集團峰會。