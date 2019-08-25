澄清特朗普中美貿易戰「後悔論」　白宮：他是後悔沒加關税

七國集團領袖出席在法國舉行的峰會，焦點落在全球經濟風險，中美貿易戰也是議題之一。近日被指將「戰事」升級的美國總統特朗普，勢力眾矢之的。他8月25日較早時被問及有否為中美貿易戰升級而重新思考，他說對每件事都有重新考慮。這番話被媒體詮釋成他對中美貿易戰升級感到「後悔」，同日白宮發言人予以澄清，指他後悔的是沒有再加關税。

特朗普被指對多國發動貿易戰，導致全球經濟及市場波動。不過他否認中美貿易戰導致七國集團發生摩擦。圖為他8月24日出席峰時與法國總統馬克龍一同在酒店進餐的情形。（Reuters）

他8月24日在推特（Twitter）宣布，美國自10月1日起，對總值2500億美元的中國進口貨品，由原來的25%關税增至30%。另外，於9月1日起對中國進口貨品加徵的3000億關税，由原訂的10%增至15%。

多個國家媒體對於特朗普24日的「後悔論」報道，都指他承認對於中美貿易戰升級有再思（second though），然而它亦可被解讀成為「後悔」。美國《華爾街日報》分析，這是特朗普首次就「戰事」表現出矛盾的心情。

特朗普這番話，是在25日與英國首相約翰遜會面期間回應記者提問時說的。當他被問及是否在就加徵中國關税重新思考時，特朗普當時回答說：「是的，當然。為什麼不呢？。」（"Yeah, sure. Why not?」）當他再被問及同一問題時，他說：「不妨，不妨……我對所有事情都會重新考慮。」（「Might as well. Might as well … I have second thoughts about everything.」）

美國白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）其後澄清說，特朗普的答案被「大大麴解了」。她說：「總統特朗普的回答是肯定的——因為他後悔的是沒有提高關税。」