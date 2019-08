澄清特朗普中美貿易戰「後悔論」　白宮：他是後悔沒加關税

七國集團領袖出席在法國舉行的峰會,焦點落在全球經濟風險,中美貿易戰也是議題之一。近日被指將「戰事」升級的美國總統特朗普,勢力眾矢之的。他8月25日較早時被問及有否為中美貿易戰升級而重新思考,他說對每件事都有重新考慮。這番話被媒體詮釋成他對中美貿易戰升級感到「後悔」,同日白宮發言人予以澄清,指他後悔的是沒有再加關税。

特朗普被指對多國發動貿易戰,導致全球經濟及市場波動。不過他否認中美貿易戰導致七國集團發生摩擦。圖為他8月24日出席峰時與法國總統馬克龍一同在酒店進餐的情形。(Reuters)

他8月24日在推特(Twitter)宣布,美國自10月1日起,對總值2500億美元的中國進口貨品,由原來的25%關税增至30%。另外,於9月1日起對中國進口貨品加徵的3000億關税,由原訂的10%增至15%。

多個國家媒體對於特朗普24日的「後悔論」報道,都指他承認對於中美貿易戰升級有再思(second though),然而它亦可被解讀成為「後悔」。美國《華爾街日報》分析,這是特朗普首次就「戰事」表現出矛盾的心情。

特朗普這番話,是在25日與英國首相約翰遜會面期間回應記者提問時說的。當他被問及是否在就加徵中國關税重新思考時,特朗普當時回答說:「是的,當然。為什麼不呢?。」("Yeah, sure. Why not?」)當他再被問及同一問題時,他說:「不妨,不妨……我對所有事情都會重新考慮。」(「Might as well. Might as well … I have second thoughts about everything.」)

美國白宮發言人格里沙姆(Stephanie Grisham)其後澄清說,特朗普的答案被「大大麴解了」。她說:「總統特朗普的回答是肯定的——因為他後悔的是沒有提高關税。」