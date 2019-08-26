G7峰會特朗普成眾矢之的　多國領導人呼籲停止貿易戰

中美之間不斷升級的貿易戰引發國際社會擔憂，多個國家領導人都呼籲兩國停止貿易戰。

特朗普的舉動激化了美中之間的貿易戰。（Reuters）

綜合媒體8月26日報道，美國總統特朗普（Donald Trump）8月23日宣布提高對中國商品的關税，以回應中國早些時候宣布的關税措施。世界最大兩個經濟體之間的貿易戰迅速升級。

此外，特朗普還下令讓美國企業撤出中國。他的這些舉動讓包括美國商界在內的整個世界感到震驚。美國民主黨議員康諾利（Gerry Connolly）稱，美國總統根本沒有權力向美國企業下令在哪裏進行生產或開展貿易，「不過他有權力讓市場氣氛變得緊張，就像我們今天所經歷的那樣。」

正在競爭共和黨總統候選人提名的前馬薩諸塞州州長維爾德（William Weld）稱：「一位美國總統居然命令美國企業如何做生意，這實在令人憤怒。特朗普認為自己可以實施這樣的暴行，這是一個想要成為獨裁者的人精神錯亂的體現。」

此外，特朗普升級貿易戰的行為也招致別國領導人的不滿。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）8月24日在峰會開幕前發表講話說，希望七國領導人能意識到，緊張局勢尤其是貿易緊張局勢對全世界都是有害的。

他說：「我們應該致力於緩解緊張局勢，穩定局面，避免已經發生在各地的貿易戰。」

除了馬克龍以外，英國首相約翰遜（Boris Johnson）也表達了類似的看法。約翰遜表示，他參加本次峰會的「第一要務」就在於「全球貿易局勢」，他將勸說美國總統特朗普不要進行貿易戰，因為貿易戰已經使全球經濟不穩定。

約翰遜說：「面對貿易保護主義抬頭和關税提高，我對當前局勢走向感到非常擔憂。」

約翰遜認為，英國很有可能捲入中美之間的貿易糾紛，「（關税）不是處理（貿易糾紛）的方式。那些支持關税的人可能要承擔全球經濟衰退的責任。我希望看到全球貿易的開放，我希望看到緊張局勢的減少，我希望看到關税下降。」

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）也呼籲貿易戰必須停止，如果美國出於政治原因使用關税，將危害全世界。他說：「貿易協議和世界貿易組織改革比貿易戰好。貿易戰將導致衰退，而貿易協議將促進經濟。」

對於特朗普宣布提高中國商品税率的問題，中國商務部北京時間8月24日表示，中方對此堅決反對。中方強烈敦促美方不要誤判形勢，不要低估中國人民的決心，立即停止錯誤做法，否則一切後果將由美方承擔。