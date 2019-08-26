韓國26日下午結束獨島軍演

韓國軍方8月25日及26日舉行獨島（日本稱竹島）防禦演習，26日下午落幕。韓聯社引述韓軍消息指，26日的演習由海警主導，動用的軍力有限。

韓國軍方26日下午結束獨島軍事防禦演練。（Reuters）

首日演習出動了海軍海警艦船10多艘，以及空軍戰機和直升機等。韓聯社指出，韓國政府正考慮今年第二次獨島防禦演習的時間和規模。

韓軍自1986年起舉行獨島防禦演習，每年上半年、下半年各舉行一次，展現捍衛韓國固有領土獨島的決心，演練阻擊外部勢力奪島的戰術。

韓軍今年將獨島演習命名為「東海領土守護演習」，以彰顯陸海空防禦東部諸島、杜絕敵方侵犯東部領空的決心。預計第二場演習很可能沿用此名。

韓軍原定6月進行獨島防禦演習，但考慮到演習對韓日關係帶來的影響而一直推遲演習日程。日本7月4日起限制對韓國出口3種核心半導體材料，8月2日又決定將韓方剔出簡化出口手續的「白名單」後，韓軍曾打算在8月15日光復節前後舉行演習，但考慮到天氣條件和韓美聯合軍演等因素，再度調整演習日程。

日本透過兩國外交渠道向韓國表示，他們認為韓方在獨島演練的做法不可接受，要求結束演習，又指獨島「顯然是日本領土的固有部分」。日方稱：「深切遺憾，強烈要求停止（演習）。」惟韓國拒絕並回應說，獨島是韓國不容置疑的固有領土。