扎里夫應邀訪G7會場但未與特朗普會面　馬克龍計劃成敗有待觀察

伊朗外長扎里夫（Mohammad Javad Zarif）突然到訪比亞里茨，與正在舉行七大工業國集團（G7）峰會的法國總統馬克龍會面。扎里夫的到訪被視為「始料不及」，而目的是希望藉此緩和美伊緊張局勢，但成果有待觀察。

扎里夫抵步後與英德法官員會面3個半小時，便乘搭專機離開法國。（路透社）

扎里夫到訪是馬克龍特意安排的，英國《電訊報》引述一名法國官員表示，會面的性質是一個嘗試：「特朗普未有積極支持，但若有進展，他可以歡迎扎里夫的到訪，共享成果；但若然沒有任何成果，也因為這全然是法國的決定，可不予理會。」

未與美國官員會面直接回國

面對扎里夫的到訪，白宮表示特朗普對此感到驚訝，也沒有安排扎里夫與當地美國的官員會面。扎里夫在晚上與馬克龍、法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）等人會面共3.5小時，亦向英、德官員作簡報，之後便乘搭專機回國。

特朗普拒絕評論扎里夫的到訪，並否認如法國總統府消息所稱，七國領袖同意由馬克龍代表傳遞訊息。儘管馬克龍稱他曾知會過特朗普有關扎里夫到訪的消息，但特朗普稱他未曾在與馬克龍會面前後討論過伊朗相關問題。

未取得即時成果 但有一定正面訊息

馬克龍邀請扎里夫到訪可被視為是給予機會讓美國官員，以至特朗普與扎里夫會面的機會，藉此緩和美伊緊張局勢。因扎里夫並無與任何美國官員會面，未能取得即時成果。

但扎里夫到訪還是有一定正面訊息。扎里夫離開時在個人Twitter上帖文表示：「前路雖崎嶇，但值得一試。」扎里夫願意應馬克龍邀請前往比亞里茨，意味伊朗有預備與G7各國同席，尋求突破，美伊對話大門未關上。

特朗普稱今天的伊朗不再是「兩年半前的伊朗」，並指「美國會以自己的方式應對伊朗」。這將會是一個什麼樣的方式，讓國際拭目以待。