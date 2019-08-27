特朗普否認伊朗外長突訪G7瞞着美國：我批准的

美國總統特朗普（Donald Trump）此前表示對於伊朗外長扎裏夫（Mohammad Javad Zarif）突然到訪G7舉辦地無可奉告，但隨後他又表示，是他批准讓扎裏夫來的。

伊朗外長此次到訪G7峰會舉辦地，更多是象徵意義。（VCG）

據美國國家廣播公司（NBC）8月26日報道，伊朗外長扎裏夫8月25日突然到訪七國集團（G7）峰會位於法國比亞里茨的會場不久後，3名美國官員就表示，這令白宮「措手不及」。

扎裏夫的發言人宣布，他是應法國外長邀請來的，目的是「繼續」伊朗和法國政府之間的「對話」。

特朗普最初被問及是否知道扎裏夫來訪時，回應道「無可奉告」。

但是到了8月26日，特朗普開始稱自己知曉扎裏夫的來訪行程：「我知道扎裏夫要來，我尊重他要來的事實。」他還補充說，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）曾和他談及扎裏夫的到來，並要求獲得他的「批准」。

他還說，自己還不想見扎裏夫本人，因為那太早了。

特朗普在談及伊朗事務時，重申美國目標從伊朗獲得更大安全讓步，他還宣稱希望看到「一個真正好的、真正強大的伊朗，我們不是在尋求政權更迭」，他還希望讓伊朗「再次變得富有」。

路透社認為，特朗普似乎給美國與伊朗的外交關係「留了一扇窗」，「緩和了他對德黑蘭一貫的嚴厲措辭」。但文章同時指出，除了扎裏夫來訪等象徵意義之外，目前還不清楚其中是否取得了真正的進展。

近幾個月來，法國一直尋求充當美國與伊朗間的調停人。8月23日，扎裏夫曾訪問法國巴黎，並與馬克龍會晤討論伊核問題。

2018年5月，美國宣布單方面退出2015年簽署的伊朗核問題全面協議，隨後重啟對伊朗制裁。

2019年5月，伊朗宣布中止履行伊核協議部分條款，中東局勢隨後持續緊張。法英德三國一直主張維持伊核協議，反對美國單方面退出協議和對伊朗的制裁。