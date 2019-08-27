特朗普隔空回應劉鶴同意冷靜對話　緣何疑對通話問題撒謊

美國總統特朗普（Donald Trump）當地時間8月26日稱，中國希望與美國達成協議，美國對重啟「冷靜」談判持開放態度。特朗普稱讚習近平是一位「偉大的領袖」，「傑出的人物」。

特朗普被指在貿易問題上一向反覆無常。（AP）

特朗普盛讚習近平與劉鶴

據美國彭博社8月26日報道，美國總統特朗普當地時間8月26日在新聞發佈會上降低調門，稱中國希望與美國達成協議。特朗普稱讚了中國首席談判代表、國務院副總理劉鶴26日的講話，稱美國對重啟「冷靜」談判持開放態度。

特朗普在法國比亞里茨召開的新聞發佈會上說，中國非常想達成協議，關税讓中國遭受重擊。他說，中國別無選擇，只能與美國達成貿易協議。

「中國在過去幾個月遭受了非常沉重的打擊。他們損失了300萬個就業機會。很快會超過300萬。他們的結構鏈正在以前所未有的方式斷裂。一旦這種情況出現就很難恢復原狀。我認為他們很想達成協議，等待的時間越長就越難恢復，如果還能恢復的話，」特朗普說。

特朗普特意提到劉鶴於北京時間8月26日發表的講話，稱同意劉鶴所說的「冷靜」一詞。

特朗普說：「他（劉鶴）希望達成協議，他希望在冷靜的條件下達成協議」，「他使用了『冷靜』一詞，我同意。」

特朗普還稱讚中國國家主席習近平是一位「偉大的領袖」，「傑出的人物」。

特朗普在中美通話上撒謊？

特朗普說，中方官員前一天晚上致電了美方，稱希望重返談判桌。當被問到是否有可能推遲對中國商品加税的計劃，特朗普說「一切皆有可能」。

特朗普說：「我想我們會達成協議的。」

雖然中方致電美方的消息遭到中國外交部的否認，但在新聞發佈會上，特朗普堅稱，在過去兩天，包括美國財政部長姆努欽（teven Mnuchin）在內，雙方進行了「大量通話」。

8月26日稍早前，姆努欽也在比亞里茨表示，雙方的討論在反覆進行。

特朗普回答提問時說：「我不想談論通電話。我們進行了通話。我們接到了來自最高層的電話。」

北京時間8月26日，中國外交部發言人耿爽在例行記者會上未加以證實。他說：「對於美方提到的周末通話，我沒有聽說過。」

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進8月26日在社交網絡推特（Twitter）上說：「據我了解，中國和美國的高級談判代表近期並沒有通話。雙方一直在技術層面保持溝通，但是這並沒有美國總統特朗普所說的重要性。」

胡錫進還說：「中國沒有改變立場。中國也不會屈服於美國的壓力。」

壓力重重？

中國對外經貿大學的學者Gai Xinzhe認為，特朗普對股市的反應非常關注，特朗普希望利用美中通話措辭模糊的描述，以穩定股市，緩和業界的壓力。

美國《華爾街日報》26日稱，特朗普在G7峰會最後一天，軟化了在中美貿易戰上的語調，發出和解的聲音。

在峰會上，特朗普面臨法國總統埃馬克龍（Emmanuel Macron）的壓力，要求他緩和與中國的貿易戰，緩解與伊朗的緊張關係。

《華爾街日報》25日報道稱，在法國比亞里茨舉行的七國集團（G7）峰會上，美國總統特朗普與各國領導人在美中貿易戰，以及一系列外交政策問題上發生衝突，顯示出他在世界舞台上受到孤立。

英國新任首相約翰遜（Boris Johnson）也表示反對關税。約翰遜說：「總的來說，我們不喜歡關税。」