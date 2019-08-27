美伊領導人鬆口　馬克龍計劃籌備特朗普與魯哈尼會晤

美國總統特朗普8月26日在法國南部城市比亞里茨說，如果條件合適的話，他願意接受法國的提議，與伊朗總統魯哈尼舉行會談。

魯哈尼與特朗普或有望舉行會晤。（VCG）

綜合媒體8月26日報道，在七國集團（G7）峰會閉幕前夕，特朗普（Donald Trump）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）8月26日舉行聯合記者會。特朗普在記者會上稱美國並不謀求推翻伊朗政權，「美國的要求很簡單，即伊朗不能獲得核武器和彈道導彈」。

馬克龍說，魯哈尼（Hassan Rouhani）表示願與特朗普舉行會談，希望魯哈尼和特朗普的會談在未來幾周內舉行。馬克龍還說，希望美伊之間能達成協議，法國願為此發揮應有作用。

另據伊朗官方媒體伊斯蘭共和國通訊社報道，魯哈尼8月26日在一場公開活動上發表講話時說，伊朗政府將採用任何手段解決目前情況下的國家困境。如果與「某人」會晤有利於伊朗國家利益以及問題的解決，他願意這樣做。魯哈尼說，伊朗既要展示實力，又要運用外交手段。

伊朗核問題是本屆七國集團峰會的關注點之一。8月25日，馬克龍邀請伊朗外長扎裏夫（Javad Zarif）訪問G7峰會的舉辦地——法國的比亞里茨。扎裏夫與英法德外交官員以及馬克龍進行會談，但沒有和美國總統特朗普或美方代表團成員會面。整場會談持續大約3個小時，會後扎裏夫直接乘機離開法國。

會晤結束後，伊朗外長扎裏夫8月25日在推特（Twitter）發文稱，伊朗為尋求建設性接觸繼續進行了積極的外交努力。伊朗核問題談判的道路是艱難的，但值得一試。

路透社稱，法國一直在採取措施緩和美伊緊張關係，但邀請扎裏夫到比亞里茨訪問會讓華盛頓感到意外。儘管馬克龍與特朗普談了兩個小時，但似乎沒有迹象表明美國會在對伊制裁上讓步。

2018年5月，美國宣布單方面退出2015年簽署的伊朗核問題全面協議，隨後重啟對伊朗制裁。2019年5月，伊朗宣布中止履行伊核協議部分條款，中東局勢隨後持續緊張。

魯哈尼7月14日曾在電視講話中表示，若美國撤銷對伊朗的制裁並重返伊核協議，伊朗願意與美方談判。