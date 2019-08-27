特朗普政府近日宣布將提高對約5,500億美元中國輸美商品加徵關税的税率並威脅美企撤離中國。然而在貿易戰背景下，美國企業也在經歷煎熬。

美股多次受貿易戰消息影響而出現大跌。（VCG）

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）8月26日報道，與過去幾輪加徵關税帶來的影響相比，美國最新一輪提高加徵關税税率可能會影響到更廣泛領域——從周末喝的精釀啤酒，到演奏的樂器，再到孩子讀的書，等等。如今，美國的中小企業正忙於制定計劃：從推遲開店到凍結招聘，甚至考慮漲價。

《紐約時報》認為，事實證明，一度被稱為「容易取勝」的貿易戰比預想的更加困難，對經濟的破壞性也更大，損害了美國農民和企業的利益，並導致全球經濟放緩。

對於特朗普威脅將美企撤離中國一事，辛裏奇基金會（Hinrich Foundation）的專家奧爾森（Stephen Olson）稱，如果確實導致美國公司或多或少地撤出中國市場，這可能會為中國公司填補這一空白創造機會。 此舉將是全球兩個最大經濟體之間的貿易和經濟關係出現前所未有的破裂。

美國商會國際事務負責人布里連特（Myron Brilliant）表示：「美國企業將繼續投資中國、與中國做生意，因為中國市場太重要了。」

此外，美國哥倫比亞運動服裝公司全球貿易和合規主管唐南（Katie Donnan）稱，公司產品生產線位於全球22個國家，但中國就佔了其總出貨量的20%，加徵關税將打亂公司幾十年辛勤佈局的產業鏈，公司無法在短期內從其他國家找到替代產能，現在看來，唯一的出路就是提價。但提價將減少需求，到那時公司不得不關閉一些門店，並裁減員工。這就是美國政府加徵關税的代價。加徵關税對美國企業、工人和消費者的傷害要遠遠大於中國。

英國路透社26日援引全球汽車行業組織Here for America主席博澤拉（John Bozzella）的話稱，在中美雙方宣布採取爭鋒相對的關税舉措情況下，目前雙方仍然缺乏有意義的協商，此舉正在對美國汽車產業造成傷害，並且就在2017年中國開徵對汽車產品的額外關税後，美國汽車出口量當年下滑了50%，此舉對美國汽車產業工人造成了一定影響。