中國堅稱不知通話一事　美媒：特朗普為拯救自己再度撒謊

中美貿易戰日前再次升級，美國總統特朗普8月26日稱中國代表打電話給美國，請求繼續談判。但是中國方面稱，沒聽說過通話一事。

8月27日，在中國外交部的記者會上，有記者問：「美國總統特朗普（Donald Trump）日前有提及中美經貿團隊在周末的通話，您昨天在記者會說不掌握通話的情況，今天您有沒有進一步的信息可以提供？」

對此，發言人耿爽回應說：「關於美方提到的發生在周末的兩起通話，‌‌我沒有聽說過這種情況。」

據悉，特朗普8月26日在法國出席G7峰會時說：「中國昨晚同我們的貿易代表通了電話，說『讓我們回到談判桌』，所以我們將回到談判桌，我想他們想做一些事情。他們被狠狠地打擊了，他們知道這麼做是對的，我對此相當尊敬。對世界而言，這也是一個積極的發展。」

特朗普還說，這是他首次看到中國真的想要達成一份協議，這是非常積極的一步。

然而中國方面當天就否認了特朗普的說法。中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進8月26日在社交網絡推特（Twitter）上說：「據我了解，中國和美國的高級談判代表近期並沒有通話。雙方一直在技術層面保持溝通，但是這並沒有美國總統特朗普所說的重要性。」胡錫進還說：「中國沒有改變立場。中國也不會屈服於美國的壓力。」

耿爽也在26日記者會上說：「對於美方提到的周末通話，我沒有聽說過。」

特朗普此舉被美國《名利場》諷刺為，「為了拯救自己而再度撒謊」。文章稱，特朗普現在處在非常艱難的境地。正如所有人所說的那樣，他同中國的貿易戰正在打擊美國經濟，有可能讓美國陷入衰退。文章稱，就連特朗普這麼個幾年前還腦短路的人都知道，這很糟糕。

據悉，中美貿易戰8月23日再次升級，中國宣布將對美國價值750億美元的商品徵税，美國也宣布提升對華5,000億美元商品的徵税比例。在此背景下，美國股市再次暴跌。特朗普26日放出的那些中美將恢復談判的言論更多是為了穩定美國股市，也的確起到了一定的效果，當天都有所上漲。

需要指出的是，這並不是特朗普第一次「電話造假」。今年4月29日特朗普曾告知外界，自己已和石油輸出國組織（OPEC）通話，要求對方為降油價做出行動。此話一出，國際油價當天曾一度下跌近4%。但最終《華爾街日報》援引知情人士曝料，特朗普根本沒有打電話。

不過中國國務院副總理劉鶴的確在8月26日公開表態說，願意以冷靜的態度通過磋商和合作解決問題，堅決反對貿易戰升級。貿易戰升級不利於中國、不利於美國、也不利於全世界人民利益。

對此，特朗普也表示讚賞，還在個人推特（Twitter）上轉發了相關新聞，並評論說：「非常令人尊重的一個事實，那就是習近平主席和他的代表們想要『冷靜解決問題』。他們願意站出來，如此準確地陳述事實，真是令人印象深刻。這也是為什麼他是一個偉大的領導人，代表一個偉大的國家。對話在繼續！」

特朗普還在法國的面見記者時說：「冷靜，用這個詞非常好。我並不常用這個詞語。」