美媒：打擊中國還是發展經濟　特朗普只能二選一

美國《紐約時報》指出，總統特朗普對中美貿易戰發出矛盾的訊號，反映他可以切斷兩國的商業關係，或者可能刺激美國經濟成長，減輕全球投資者的疑慮，但就是不能夠兩者同時兼備。

美國總統特朗普稱自己對中國立場反覆，是他的談判方式。（Reuters）

《紐約時報》的分析提到，股票市場的表現最能反映到相關情況。當傳出中美貿易關係惡化時，股市都出現拋售情況，紛紛談論經濟即將進入衰退。但一旦暗示有機會達成協議，股市都會掉頭上升，全球經濟下滑的憂慮也會減輕。

中美作為世界兩大經濟體，兩國的財富影響全球的經濟條件。中國積極投資工廠、港口和電力系統，成為世界工廠。美國消費者則是地球最重要的經濟增長動力。兩國合共佔全球經濟產量約四成。任何打破平衡的跡象，都會引發憂慮。

面對美國的關税，中國經濟增長放緩，工廠對德國商品需要下降，拖累歐洲最大經濟體邁向衰退。亞洲方面，貿易減量已帶來麻煩，新加坡和香港出現衰退，韓國增長放緩，甚至越南也不能倖免。

分析指出，特朗普在維持兩種看似不能並存的立場上，是個能手，但現時的情況似乎將迫使特朗普，在貿易戰和經濟增長之間二選一。兩國都意識到一種「回不去了」的感受，雙方逐漸認定，無論接下來如何，都將高度警戒。對全球經濟而言，或牽涉很多不確定和危險。