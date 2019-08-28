在中美接連出台更加強硬的反制措施後，中美貿易戰全面升級。然而與中國方面強硬的態度行成鮮明的對比，美國不斷傳出希望與中國達成協議的聲音。

為解決貿易爭端，中美高層多次舉行會晤。（Reuters）

綜合媒體8月28日報道，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在接受美國廣播公司（ABC）虛擬頻道RTV6電視台採訪時指出：「特朗普（Donald Trump）總統希望儘快簽署協議。我認為，在與中國的談判中已經取得了實際進步，但我不想確定期限。」

蓬佩奧在採訪中談論了一個對印第安納州農民非常重要的話題：與中國的貿易戰。

中國是印第安納州農產品的最大客戶，加拿大，墨西哥和日本緊隨其後。在最近對450名農民進行的一項調查中，印第安納州農場局發現，72％的農民報告說目前的貿易環境正在危及他們的農場經營。56%的印第安納州農民表示他們對當前的貿易形勢不滿意。

蓬佩奧稱，政府很清楚這種影響，但無法提供解決方案的時間表。「我們必須讓中國允許互惠貿易，所以農民的產品和知識產權，從印第安納農民那裏創造價值都必須得到保護，免受中國的侵略和中國人的盜竊。」

在不久前召開的G7峰會上，特朗普在回答記者有關中美貿易戰的提問時稱，和中國的談判正有一些非常大的事情發生。「他們想要達成一份協議，這是很棒的事情。」

與此同時，特朗普26日還說：「中國昨晚同我們的貿易代表通了電話（中國外交部兩度表示：沒聽說此事），說『讓我們回到談判桌』，所以我們將回到談判桌，我想他們想做一些事情。他們被狠狠地打擊了，他們知道這麼做是對的，我對此相當尊敬。對世界而言，這也是一個積極的發展。」

特朗普還說，這是他首次看到中國真的想要達成一份協議，這是非常積極的一步。

此外，美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）在出席G7峰會期間稱，美國同中國沒有自由貿易，是單向道。中國可以自由地進入美國市場，但是美國在中國卻沒有同樣的待遇。「這是我們同中國處在當前境地的唯一原因。如果中國同意一個平等和平衡的關係，我們會馬上簽署一份協議。」

綜合各方表態，更願意儘快達成貿易協議的似乎是美方，尤其是在特朗普即將面臨大選壓力的背景下。但是特朗普仍然堅稱，中國才是更迫切達成協議的一方。對於前後矛盾的表態，美媒也是大為苦惱。美國廣播公司（ABC）25日稱，特朗普在G7上的發言「引發了一陣又一陣的疑惑」。美國有線電視新聞網（CNN）稱，特朗普比之前還要「反覆無常」，這也增加了媒體報道特朗普的難度。