美媒：中方認為特朗普信譽是中美談判關鍵障礙

彭博社8月27日引述匿名中國官員指，特朗普的信譽成為中美貿易談判的關鍵障礙，僅少數中國官員認為，雙方可以在美國2020年大選前達成協議。報道指，中國已就雙方無法達成協議的情況，制定應急措施。

彭博社報道，特朗普的信譽成為中美貿易談判的關鍵障礙。（AP）

彭博社報道，部分中國官員認為，特朗普在簽訂協議後，可能最終毀約，對中方極具風險。瑞士信貸私人銀行大中華區副董總裁陶冬認為，特朗普立場的「突然轉變」，進一步擴大雙方的不信任，令中美快速解決貿易爭端幾乎不可能。

報道稱，有中國官員將中方的策略與韓戰聯繫，形容中方採取「邊打邊談」策略，並利用戰鬥加速談判。報道指，中國已就無法達成協議的情況，制定應急措施，包括把美國公司列入「不可靠實體清單」，採取措施刺激經濟等。

特朗普26日表示，中國官員與美國高層談判代表通話，希望重返談判桌。中國外交部表示沒有聽說通話一事。彭博社指出，特朗普此舉印證了中方對於特朗普可信度的擔憂。

報道又指，雖然北京仍然願意與美國談判，但中國正在與美國脱鈎。中國國家主席習近平強調，中國努力實現關鍵核心技術自主可控，於5月表示「現在是新長徵，我們要重新再出發」。中國美國商會主席夏尊恩（Tim Stratford）亦認為兩國正逐步脱鈎，指由於存在太多不確定因素，美國公司不得不制定替代方案。