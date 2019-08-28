英國首相約翰遜提出暫停國會至10月14日

英國首相約翰遜8月28日宣布，安排英女王10月14日到國會發表演說，意味國會從9月中起將暫停運作，直至英女王發表演說，正式展開國會新會期。這代表國會議員或未能有足夠時間，通過阻止無協議脱歐的法案。

按照傳統，每屆國會會期開始時，均會舉行國會開幕大典，英女王將主持儀式並致辭，讀出內閣擬定的施政大綱和立法工作。圖為2017年英女王到國會發表演說。（Getty Images）

約翰遜表示，計劃於9月9日的辯論後，結束今屆國會會期，而國會將於歐盟理事會（European Council）10月17日至18日開會前後恢復運作，將極為重要。他指，預計國會將於10月21日至22日期間表決英女王的演說。

約翰遜否認有關做法是用來矮化國會在脱歐事務的角色，強調議員將有充足時間辯論脱歐議題，並提到將開始接觸反對派，討論一旦與歐盟達成新協議，將如何在國會通過協議。

暑假休會期結束後，國會9月3日復會，原定兩周後休會，讓各政黨舉行年度大會，之後10月初再復會。按照英國傳統做法，英女王到國會發表演說前，將暫停國會運作。不過由於約翰遜表明英國將於10月31日脱歐，政府限制國會運作時間的做法引起極大爭議。

工黨副黨魁華德信（Tom Watson）形容是英國民主的恥辱。蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）指，除非政客團結一致阻力約翰遜，否則迎來的將會是英國民主的黑暗。