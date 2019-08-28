對華鷹派蓬佩奧：特朗普希望與中國儘快簽署貿易協議

對華持鷹派觀點的美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）8月27日罕見向中國釋放貿易戰議和信號。

美國國務院官網消息稱，蓬佩奧8月27日接受美國廣播公司（ABC）虛擬頻道RTV6電視台採訪時指出：「特朗普（Donald Trump）總統希望儘快簽署協議。我認為，在與中國的談判中已經取得了實際進步，」但蓬佩奧也說，無法提供期限或時間表。

此前一天8月26日，美國哥倫比亞廣播公司（CBC）新聞網消息稱，特朗普當天在法國比亞里茨召開的七國集團（G7）領導人峰會上，稱中國國家主席習近平是「偉大的領導人」，因為他懂得「日子如何過。」特朗普還說，中國貿易談判官員們上週末致電兩次，「我認為我們將（同中國）達成協議，因為現在我們的談判是建立在恰當的條件基礎上——他們懂得，我們明白。」

在中國8月23日宣布擬將對美方採取加碼的關税反制措施後，特朗普或許已經意識到這樣的關税戰極限升級對美國經濟和自己競選都不利，美國有線電視新聞網（CNN）8月26日消息稱，特朗普在G7記者會上還說：「對中國徵的關税進了美國口袋。」CNN指出，特朗普一直以來表達的這種理論是錯誤的，實際上，關税負擔全部由美國企業和消費者承受。華盛頓觀察家（Washington Examiner）新聞網8月26日發表題為《理性看待美中貿易談判重啟或是協議》的社論亦稱，對於特朗普而言，結束關税戰，換取一份能夠讓美國更寬泛進入中國市場的協議，是非常明智的舉動，這樣美國企業和消費者才不會繼續被特朗普對華徵税附加的價格傷害。

文章還指出，目前的局勢會被習近平判斷為特朗普極其渴望達成協議，北京的立場只會更強硬，因為國際格局在北京眼中或許很重要。文章還稱，北京依然會和華盛頓保持談判關係，但不會急着達成會束縛北京遠期戰略的中美貿易協議。

此外，中國對於特朗普提到的周末曾兩次致電美國一事是否認的，中國外交部新聞發言人耿爽北京時間8月27日在發佈會上說：「尚未聽說有人周末給美方打了兩通電話......但（關税）極限施壓有害雙方且毫無建設性。」