美前防長馬蒂斯不點名批評特朗普：領袖不能只是辯論家

美國前國防部長馬蒂斯8月28日撰文不點名批評總統特朗普的領導能力。他稱，如果美國不接納盟友，那麼美國在世界上面臨的風險將越來越大。

馬蒂斯（左）的離職曾令特朗普的對外政策再度遭受質疑。 （VCG）

綜合媒體8月28日報道，美國前國防部長馬蒂斯（James Mattis）在《華爾街日報》撰文批評了美國總統特朗普（Donald Trump）對孤獨主義的偏好。

馬蒂斯指出，一名辯論家的角色，不足夠成為一位領袖，領袖必須具備戰略觸覺，而那些在麻煩逼近時同美國站在同一陣線的國家，必須受到尊重。

美國有線電視新聞網（CNN）稱，雖然馬蒂斯沒有提到特朗普的名字，但很明顯，他指的就是美國總統。

馬蒂斯認為維持美國與在全球各地的聯盟和承諾很重要。他表示，「如果沒有這些，我們將會處於一個越來越孤獨的境地，這將使我們在世界上面臨越來越大的風險。」

馬蒂斯又解釋他辭職的原因，指他曾提出切實解決問題的方法及戰略建議，但未獲認同。馬蒂斯還稱自己作為軍人，最令他關注的並非外國敵人，而是內部分化。他形容美國出現部落主義，認為不可以讓部落主義摧毀美國的民主體制。

2018年12月底，在特朗普宣布從敘利亞撤軍計劃後，馬蒂斯辭去了國防部長的職務。馬蒂斯在辭職信中稱，特朗普有權利擁有一位與其意見更加一致國防部長。「如果無法保持強大的同盟體系，和尊重那些盟友，我們將無法保護我們的利益，或有效的履行該職責。」

自上任以來，經常對北約持懷疑態度的特朗普一直對該聯盟的一些成員國持尖鋭批評態度。有分析稱，馬蒂斯的辭職是特朗普政府內部對其放棄二戰以來美國安全賴以依靠的盟友和夥伴關係做法的「最嚴厲和最公開的抗議」。