消費者才是硬道理　貿易戰無法阻擋美企進入中國

雖然中美貿易戰持續升級，但美媒認為，全球化美資企業依然有着共同的行動方向，那就是有消費者的地方：中國。

美國彭博社8月29日報道稱，考慮到赴美旅遊的中國遊客較少，總部位於紐約的珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany）上個季度將部分最昂貴的珠寶搬到了設在中國北京和上海的商店，限量銷售特款Tiffany Keys系列鑽石吊墜和Tiffany Love Bugs系列產品。

美國汽車巨頭福特（Ford）預計未來幾年中國將會成為其林肯品牌汽車的最大市場。該公司稱，它計劃最終使在華銷售的大部分林肯品牌車型實現本地化生產，以此規避關税。

雖然中美貿易戰持續升級，但福特汽車等美企仍將中國視為重要市場。（VCG）

美國電動汽車巨頭特斯拉（Tesla）眼下的重點是要讓其上海工廠年底正式投產。取決於投產的具體時間，這家汽車製造商或可躲過定於12月生效的中國最新一輪關税措施。

中國政府北京時間8月23日宣布了針對美國的最新一輪關税反制措施，作為回應，美國總統特朗普（Donald Trump）隨即在推特（Twitter）上稱，「就此下令」美國企業立即着眼尋找中國以外的替代。

不過，特朗普政府多名高官隨即對特朗普這一說法予以否認。白宮經濟顧問庫德洛（Lawrence Kudlow）8月25日對美國有線電視新聞網（CNN）的State Of The Union節目表示，特朗普並不打算下達命令。庫德洛說：「特朗普向美國企業提出的建議是，應該考慮把業務和供應鏈遷出中國，其次是希望美企回國。」美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）則對Fox News Sunday節目表示，特朗普並沒有打算動用緊急權力迫使美國企業遷出中國。

另一方面，據新加坡《聯合早報》報道，超過160家美國商業組織組成的美國自由貿易聯盟（Americans for Free Trade）8月28日聯名致信，要求特朗普立即推遲對中國商品的所有關税上調。該聯盟成員包括全國零售聯合會、消費者技術協會、設備製造商協會、玩具協會等。他們表示，關税會傷害工人和消費者，並對美國經濟產生不利影響。

特朗普在8月初推遲了部分關税，稱希望避免在即將到來的假日季節傷害消費者，但該聯盟表示，最新一輪關税仍將對消費者產生影響。