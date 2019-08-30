路透社引述波蘭官員：料與美國簽署5G合作聲明

美國總統特朗普（Donald Trump）原訂下週訪問波蘭，路透社8月29日引述當地高級官員稱，預料兩國政府將會簽署與5G通訊技術有關的保安和合作聲明。 惟鑑於佛羅裏達州正受颶風吹襲，特朗普稱將由副總統彭斯（Mike Pence）代訪，又指自己已與波蘭總統杜達（Andrzej Duda）通電話，並會在不久將來再訪波蘭。

路透社的報道引述該名官員指，保安以及與華府合作將會是協議的重點，但他強調協議中沒有排除任何特定公司，以及來自某些特定國家的設備。

報道指，波蘭7月通過收緊網絡安全標準及同意禁止某些產品或供應商參與當地未來5G網絡的重點項目；而這次簽署聲明的消息是在華府幾個數個月遊說，要求波蘭和其他歐洲政府禁止與中國電訊商華為做生意後而出現。

波蘭媒體Wirtualna Polska最先在29日報道有關協議，隨後有部份英國媒體跟進報道。惟該官員否認有報道指，這份協議是基於2019年初在布拉格達成的一系列關於5G的計劃，表示這次華沙政府與美國簽署的是一份更具普遍性的聲明。

華為7月初表示，將在波蘭的分部擬在未來5年投資30億波蘭茲羅提（約62億港元），當時正出訪波蘭的中國外交部長王毅指，5G是人類通訊科技進步的標誌，所帶來的發展機遇應由世界共享，而不應被某一方面壟斷控制。