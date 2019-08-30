華府將與塔利班達協議　擬大減駐軍至8600人

美國政府與極端組織塔利班（Taliban）展開第九輪談判，相討結束長達約18年的阿富汗戰爭。美國總統特朗普（Donald Trump）8月29日表示，雙方接近達成協議，並計劃將駐阿富汗的美軍大幅減少至8600人，但強調仍會在當地保留其軍事部署。

特朗普接受霍士新聞（Fox News）訪問時表示，駐阿富汗美軍人數將減少至8600人，然後他們會決定接下來發生甚麼事。惟他補充指，美國將繼續在阿富汗保留「高度情報」的軍事存在，又指如果再有來自阿富汗的恐怖組織襲擊美國，他們將會以前所未見的力量重返當地。

塔利班28日表示，與美國接近達成「最終協議」，倘若成真，美軍將撤出阿富汗，換取塔利班不再庇護恐怖份子。塔利班駐多哈的辦公室發言人沙欣（Suhail Shaheen）表示，「我們很快就能為追求獨立國家的穆斯林人民帶來好消息」。

目前駐阿富汗的美軍約有1.4萬人，美國國防部計劃撤走一半駐軍，惟塔利班要求美軍全面撤出。參謀長聯席會議主席鄧福德（Joseph Dunford）早前表示，現階段談論美軍未來在阿富汗的反恐角色是言之尚早，又指雙方能否達成協議是基於安全考量，稱阿富汗仍需要美方協助。