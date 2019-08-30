約翰遜籲加快脱歐談判　英歐官員每週會面兩次

英國距離脱歐限期還餘下約兩個月，首相約翰遜（Boris Johnson）8月29日表示，希望加快與歐盟談判的節奏。另外，首相府證實英歐官員下週將展開兩次會面，相討北愛爾蘭邊界方案問題。

約翰遜表示，雙方都是時候加快節奏。他稱，與歐盟領袖的會談使他鼓舞，又指雙方有意談論「補底方案」以外解決方法。他補充指，如果英國有機會在10月31日離開時達成協議，那麼就有必要增加會議和討論。

首相府表示，英歐在關鍵議題上仍維持一段距離，但雙方都有意努力合作找出解決方案。英歐雙方同意每週會面兩次，以加快談判速度。

約翰遜以英女王演講為由，將國會復會日期押後至10月14日，在野黨不滿並批評他試圖阻撓國會辯論脱歐協議，甚至是強行令英國「硬脱歐」。

首相歐洲顧問弗羅斯特（David Frost）28日到比利時布魯塞爾與歐盟官員會面。《衛報》引述弗羅斯特與歐盟官員會面的外交筆記指，他試圖淡化國會關閉的影響，形容這是正常情況，又向歐盟方面表示，約翰遜希望達成協議，但不害怕無協議。

英國廣播公司（BBC）報道，首相府重申，除非脱歐協議談判重啟，以及廢除「補底方案」，否則將不會達成新協議，而英國將於10月31日以無協議方式脱離歐盟。