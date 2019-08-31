特朗普宣布按計劃對華徵税　再次號召美企撤離中國

在貿易問題上，特朗普對華態度強硬。（AP）

路透社8月30日報道，美國總統特朗普稱，原定於9月1日生效的對華關税仍將按計劃實施。他重申中國希望達成一項貿易協議。

特朗普在離開白宮前對記者表示，原定於9月舉行的與中方的面對面磋商仍在討論中，並未被取消。他不能說他是否會與中國國家主席習近平通話，但美國官員在與中國官員通話，討論貿易問題。

特朗普還表示，在與中國的這場貿易戰中，「我們將贏得勝利」。由於對中國輸美商品增收了關税，美國在與中國的磋商中處於非常有利的地位。

此外，俄羅斯衛星通訊社稱，特朗普向記者表示，約13%的公司準備離開中國。

他表示："我剛剛在新聞上看到，13%的公司準備在不久的將來離開中國。這是一個大議題。我認為，這一數據將多得多，因為中國無法與關税對抗，他們貶值貨幣並注入資金。"

在號召美企撤離中國的問題上，特朗普再次點名通用（GM）。特朗普8月30日在推特（Twitter）上發文，要求美國通用汽車關閉在中國的工廠並且恢復在美國的工作。 通用汽車還未回應特朗普的說法。

特朗普在推特上寫道：「當時是底特律巨頭的通用汽車現在是那裏最小的汽車生產商之一。通用公司在我成為總統之前把大工廠都轉到了中國。儘管美國對他們提供了經濟援助，但他們還是這麼做了。現在要求他們重新回美國？」