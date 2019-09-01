貿易戰影響美企在華業務　但大多美企無意撤離中國

美國一個貿易組織的調查顯示，超過八成受訪美企表示美中貿易戰影響在華業務，但大多美企表示無意離開中國。

綜合媒體8月31日報道稱，非營利組織美中貿易全國委員會（ U.S.-China Business Council ）8月29日發佈的一個調查顯示，美中貿易緊張關係是在華企業的最大擔憂，其中81%的企業表示，美中之間持續的貿易爭端影響它們在中國的運營，這一比例較2018年上升8個百分點。

近一半受訪企業認為，美中兩國的報復性關税造成在華銷售下降，市場份額受到其他競爭者蠶食。37%的企業表示，隨着貿易摩擦持續，中國的生意夥伴認為美國企業不可靠，因此導致銷售下滑。

美國總統特朗普8月23日下令美國企業立即着眼尋找中國以外的替代。（VCG）

不過報告指出，即便如此，大部分在華美國企業仍然認為中國是重要的市場，並且在短期內沒有撤離的計劃。

美中貿易全國委員會通訊主任道格·巴里（Doug Barry）表示 ：「97%的受訪企業，大約是我們200多個會員企業中的100家，有些是世界知名品牌，它們報告說，2019年的利潤比過去幾年都要高。它們中的很多企業說，即使美中兩國目前有貿易衝突，但是它們計劃留在中國，至少是短期內，它們沒有由於衝突造成的困難而撤離的計劃。當然，它們希望有一個更好、更公平的市場競爭環境，也希望美中之間的爭端儘快得到解決。」

雖然大多美國企業仍致力於中國市場，但是它們對未來五年中國市場前景的樂觀情緒處於歷史最低水平。近30%的會員企業表示，它們放緩、推遲或取消了在美國或中國的投資，這個比例是2018年的兩倍。

這項年度調查在6月完成，大部分受訪會員企業屬於製造業和服務業，包括沃爾瑪、卡特彼勒和蘋果公司等。

美國總統特朗普（Donald Trump）8月23日表示，他已準備動用緊急權力，迫使美國企業切斷與中國的聯繫，這令許多美國商界人士感到震驚。

特朗普8月29日接受Fox News Radio採訪時表示，他認為中國最終會同意達成協議，因為中國已經「失去了數千家企業，它們正在離開中國」，而且中國的「鏈條正在斷裂」。但他指責北京方面對美國農業發起報復是在玩一場「惡性遊戲」。美國農業是特朗普的重要支持來源。

特朗普8月31日表示，加徵關税將如期而至，而他仍將與中國國家主席習近平舉行會晤。美國自9月1日起，將對價值3,000億美元的中國輸美商品加徵15%的關税，自10月1日起，對另一組價值2,500億美元的中國輸美商品加徵30%的關税，而不是25%。