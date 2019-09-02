新關税生效　特朗普再強調中美9月談判計劃未變

中美貿易戰9月1日再次升級，兩國互向對方加徵了新關税。但是特朗普強調，中美談判計劃沒有改變。

美國總統特朗普（Donald Trump）9月1日在白宮南草坪登上專機前被記者問到了中美貿易戰。

有記者問特朗普是否同中國國家主席習近平通了電話。對此，特朗普沒有做出正面回應。

特朗普說，中美談判在繼續，美國做得很好。特朗普還說，中國讓人民幣大幅貶值，還向經濟系統注入了大量資金，這表明中國正在為關税埋單。

特朗普還強調，新的關税生效了，美國收穫了數百億美元。美國政府將一部分錢用於補貼被中國打擊的美國農民。

特朗普還說，中美9月份會晤仍在議程上，這並沒有改變。「他們沒有改變，我們也沒有改變，拭目以待吧。」

特朗普隨後還說：「我們不能再允許中國繼續敲詐我們。我們不能允許中國每年從我們國家拿走5,000億美元。我們不能。」

北京時間9月1日12時01分，美國政府開始對價值,1250億美元的中國商品加徵15%的關税。作為反制措施，同一天，中國對價值750億美元美國商品中的首批加徵10%、5%不等關税。中美貿易戰再次迎來大規模升級。

在關税生效的前夕，特朗普也表示，關税會如期加徵，但是9月份的談判也會繼續。

7月底，中美兩國代表在上海舉行了談判，雙方約定9月份在華盛頓再會晤。然而，特朗普8月份宣布將對中國加徵新關税，分兩批進行，生效時間分別是9月1日和12月15日。