中美皆小心翼翼徵税三分之一　新加坡警告特朗普斷掉中國鏈很危險

美中新一輪互徵關税9月1日生效，當天，美國總統特朗普（Donald Trump）不再遮掩、早8時25分在推特（Twitter）上點明對華貿易戰的意義稱：「超值，不想當中國的僕人！事關美國人的自由。重找供應鏈。沒有理由每件商品都買中國造的！」特朗普補充說：「進口商們可以在中國以外的地方找到供應商。」上一次徵新税在2018年9月24日。

從供應鏈上斷掉中國對美國乃至全球都很危險

中國《人民日報》當天發表題為《關税大棒攔不住中國發展》的社論表明立場，而中國新華社消息稱，此前中國商務部新聞發言人高峰在8月29日的例行記者會上對美方直接提出：「我們認為現在應當討論的問題是取消對中國5,500億美元商品徵税，以免貿易戰進一步升級。」高峰補充說：「此刻，中方正在和美方就此問題進行嚴肅的磋商。」中國外交部新聞發言人耿爽亦在8月30日提到：「中美雙方貿易團隊一直保持着有效的溝通。（但）我們希望美方能夠證明誠意，能夠採取切實的舉措，同中方一起努力，在平等和相互尊重的基礎上，找到解決問題的辦法。」

新加坡貿易部長陳振聲9月2日接受CNBC電視採訪時對特朗普「斷掉供應鏈」的動向發出警告稱：「中美即便能夠達成協議，不管形式如何......戰略上的互信都將是更為重要的因素......一旦缺乏戰略互信，兩國將開始採取行動，解構供應鏈、從割裂的全球市場裏重新尋找供貨環節。這是全球經濟最危險的發展軌迹。」

美國諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼（Paul Krugman）9月1日在西班牙國家報新聞網發表署名文章，亦指出美中貿易關係斷裂的危險稱：「美國農業出口佔農業生產總值的近40%，而在1970年左右，這一數字僅為15%。貿易全球化間接給美國小型工業城市帶來嚴重後果，但與此同時，中國的崛起和世界貿易的增長卻給美國農民帶來了好處。而美國農民被特朗普欺騙，隨着貿易戰延長，他們遲早會意識到這一點。」

中美9月1日互徵關税產品清單對比

金額方面，美方9月1日對中國3,000億美元商品徵税15%踏出第一步，美國全國廣播公司財經頻道（CNBC）和《華爾街日報》當天文章均通過統計美國貿易代表辦公室（USTR）8月16日官網發佈的9月1日「List-4A」和12月15日「List-4B」兩份產品清單，按照2018年同比價格估值，得出兩批的金額分別是1,110億美元（CNBC估值為1,120億美元）和1,560億美元；彭博社8月23日文章則與前兩家估值近似，分別為1,100億美元和1,600億美元。

而中方9月1日徵税的部分，CNBC做出比對，約佔中國財政部官網8月23日公布的中國國務院關税税則委員會決定中，5,078個税目、750億美元商品的三分之一；對大部分商品徵税以及對美國汽車及部件恢復徵税25%和5%則是在12月15日起效。

種類方面，美方9月1日對華徵税清單包括部分服裝、鞋，還有消費者使用的普通電子產品比如照相機和台式電腦；推遲到12月15日徵税的是智能手機、筆記本電腦、玩具、遊戲及其他商品。

中方徵税的方式則是在2018年7月6日首批徵税商品25%的税額上抬高5%到10%的關税比例，美國調研公司盤聚網（Panjiva Research）數據顯示，遭受中方最新一輪徵税打擊最重的美國商品是：32億美元大豆、25.5億美元原油、11.6億美元藥品。此前中國商務部官網在8月23日公布的清單細節稱，9月1日生效的部分包括：

對美徵税5%的商品為：酸奶、黃豆、軟包咖啡及咖啡豆、石油、氫氣、氧氣、氮氣、豬肉、蘭花、無酒精啤酒、粗麥意麪、菠蘿罐頭、梨罐頭、紅莓汁、充氣輪胎。

徵税10%的商品為：冷凍龍蝦和普通蝦、開心果、核桃、夏威夷果、松仁、香蕉、鱷梨、檸檬、橙子、葡萄乾、冷凍雞爪、燕麥片、花生醬、伏特加（Vodka）、牙膏。

其中，大豆、石油、豬肉、檸檬、橙子、松仁、紅莓、開心果、核桃、夏威夷果、鱷梨等均在2018年7月6日關税戰首輪對美反制徵税25%的商品中，此輪為追加關税比例。中國國務院關税税則委員會亦曾在8月29日對中國媒體回應稱：「上述對美加徵關税商品清單中，有部分商品（同以往徵税清單）重合。對這些商品，加徵關税税率為各輪加徵關税税率之和。」

此外，CNBC消息還指出，9月1日對中國徵税生效後，特朗普在白宮南側草坪空中一號旁對記者們說，「和中國正在溝通，9月數次會晤談判計劃未變。」